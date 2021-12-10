Об Украине начали говорить без Украины: Акперов рассказал, почему это провал

Несколько дней в СМИ активно обсуждали тему, что президент США Байден и президент России Путин провели видеоконференцию, ключевой темой которой стала Украина. На самом деле, все это лишний раз подтверждает, что об Украине, о судьбе страны начали говорить без участия самой Украины. Даже после разговора Путин-Байден никто не связался оперативно с Офисом президента. Как сообщает издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал общественный активист, депутат Вадим Акперов.

Владимир Путин и Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Украина продолжает терять субъектность и раньше никто даже представить себе не мог такую ситуацию, когда об Украине говорили без Украины. Стоит отметить, что при президентстве Петра Порошенко была совсем другая ситуация. Прежде всего, в дипломатическом секторе. Это неудивительно потому, что, когда все иностранные партнеры нам говорят, что у вас вражеские войска нависают на границах, то президент выходит и говорит, что нет никакой угрозы и никто нападать на Украину не собирается. И только после того, как материалы разведки публикуют рейтинговые западные издания – появляется хоть какая-то реакция", – заметил Вадим Акперов.

Он добавил, тем не менее, со стороны украинской стороны до сих пор нет никаких конструктивных переговоров с западными партнерами о новых пакетах санкций против России. На Банковой повторяют, как мантру только одно – у президента Зеленского есть большое желание встретиться с Путиным и провести прямые переговоры.

Депутат подчеркнул, ввиду такой слабости украинского руководства вполне естественно выглядит реакция наших международных партнеров, потому что Украина их не слышит и, соответственно, они не слышат Украину.

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