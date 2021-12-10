logo

BTC/USD

47954.20

ETH/USD

4066.77

LTC/USD

150.42

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Об Украине начали говорить без Украины: Акперов рассказал, почему это провал
commentss НОВОСТИ Все новости

Об Украине начали говорить без Украины: Акперов рассказал, почему это провал

Вадим Акперов убежден, что украинский дипломатический корпус остался в стороне, когда международные лидеры обсуждают судьбу страны.

сегодня, 07:45
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Несколько дней в СМИ активно обсуждали тему, что президент США Байден и президент России Путин провели видеоконференцию, ключевой темой которой стала Украина. На самом деле, все это лишний раз подтверждает, что об Украине, о судьбе страны начали говорить без участия самой Украины. Даже после разговора Путин-Байден никто не связался оперативно с Офисом президента. Как сообщает издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал общественный активист, депутат Вадим Акперов.

Об Украине начали говорить без Украины: Акперов рассказал, почему это провал

Владимир Путин и Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Украина продолжает терять субъектность и раньше никто даже представить себе не мог такую ситуацию, когда об Украине говорили без Украины. Стоит отметить, что при президентстве Петра Порошенко была совсем другая ситуация. Прежде всего, в дипломатическом секторе. Это неудивительно потому, что, когда все иностранные партнеры нам говорят, что у вас вражеские войска нависают на границах, то президент выходит и говорит, что нет никакой угрозы и никто нападать на Украину не собирается. И только после того, как материалы разведки публикуют рейтинговые западные издания – появляется хоть какая-то реакция", – заметил Вадим Акперов.

Он добавил, тем не менее, со стороны украинской стороны до сих пор нет никаких конструктивных переговоров с западными партнерами о новых пакетах санкций против России. На Банковой повторяют, как мантру только одно – у президента Зеленского есть большое желание встретиться с Путиным и провести прямые переговоры.

Депутат подчеркнул, ввиду такой слабости украинского руководства вполне естественно выглядит реакция наших международных партнеров, потому что Украина их не слышит и, соответственно, они не слышат Украину.

Читайте на портале "Комментарии" — в Украине стартовал сценарий "принуждения к формуле Штайнмайера": эксперты рассказали, в чем смысл.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qFr6UZpZQ-Y
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!