Какие «за» и «против» выборов во время войны: к чему готовиться украинцам

Тема проведения выборов в Украине (по крайней мере, президентских, в марте 2024 года) в последнее время актуализировалась. В вечернем обращении 6 ноября глава государства Владимир Зеленский дал понять, что пока идет война, выборы, как и некие празднования в тылу – не ко времени. Об этом же – предложенное им очередное продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине (продлить с 16 ноября 2023 еще на 90 суток). Как оцениваете подобные заявления-предложения президента? Кому это сигналы – и почему? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

Украина во время войны уже шесть раз проводила выборы

Народный депутат Украины VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей, историк Александр Доний рассуждает так:

"Выборы в Украине, конечно, будут. Нравится это лично Зеленскому и его окружению или нет. Война, скорее всего, продлится долго. Предположительно, около 15 лет – вплоть до завершения жизни Путина. И надеяться, что всё это время в Украине не будет выборов, может только окружение Зеленского, которое не хочет терять свои должности. Но мы – демократическая страна. И несменяемую власть будут меньше поддерживать как внутри Украины, так и за ее пределами. Потому выборы точно состоятся. Вопрос – когда и в каком виде".

Очевидно, продолжает эксперт, что избирательный процесс этого и следующего годов Украина уже пропустила. Выборы в парламент у нас должны были состояться в октябре-2023. Не состоялись. Выборы президента запланированы на конец марта-2024. И их тоже не будет. Деньги на выборы не предусматриваются рассматриваемым сейчас проектом госбюджета на будущий год.

Соответственно, юридическая легитимность и парламента, и президента будет всё больше снижаться, констатирует Александр Доний. По его мнению, у нынешней власти нет ответа — как выйти из этой коллизии. Она предлагает просто подождать.

Впрочем, отмечает эксперт, на данный момент есть консенсус в Украине – внутриполитический, со стороны общества. Все выступают против выборов.

Справедливо считая, что сейчас следует сосредоточиться на отражении российской агрессии. Просто общество не задумывается над тем, что война продлится не еще полгода-год, а куда дольше", – подчеркивает Александр Доний. "Их не хочет власть (чтоб не потерять, что имеет). Их не хочет политическая оппозиция. Потому что к выборам она не готова из-за отсутствия политического процесса в Украине. И справедливо боится потерять свое представительство в Верховной Раде. Практически никто из них не попадет в состав нового парламента. Выборов во время войны не хочет и общество (согласно последней социологии – против них выступает около 80% респондентов ).

Он акцентирует, что, согласно действующему законодательству, выборы во время войны будут опасными и несправедливыми. Потому, считает эксперт, Зеленскому следует не просто говорить о том, что он не видит, как можно проводить выборы во время войны (которая может длиться около 15 лет). Нужно вносить изменения в действующее избирательное законодательство. Чтобы, когда выборы состоятся (а они рано или поздно состоятся), снять опасные моменты.

"Напомню, что Украина во время войны уже шесть раз проводила выборы. В 2014-м — выборы президента и Верховной Рады. В 2015 и 2020 – местные выборы. В 2019-м – снова президентские и парламентские. Просто, когда политикам выгодно, они вспоминают, что война с Россией у нас идет с 2014 года, а когда нет – начинают говорить, что война началась (иногда добавляя слово "полномасштабная") лишь с 24 февраля 2022-го", – отмечает эксперт.

Между тем, подчеркивает он, уже год как в Украине имеется относительная стабилизация фронта. Ранее об этом особо не говорили. И лишь после недавней статьи главкома ВСУ Залужного, где он отмечал, что мы переходим в окопную, позиционную фазу противостояния, на это начали обращать внимание.

"Потому я считаю, что заявление президента – эмоциональное. Сделано под влиянием окружения, которое боится выборов, под влиянием соцопросов, демонстрирующих, что общество тоже не хочет выборов. Но это не имеет ничего общего с демократическим процессом. Потому что выборы проводиться должны, – уверен Александр Доний. – Но к ним следует готовиться, в том числе, меняя законодательную базу, потому что одним из сценариев может быть длительная война. Вот только власть – не готовится. Дискуссия точно не закрыта. Она лишь усилиться. И с каждым месяцем будет набирать обороты, так как чем дальше – тем больше нынешняя власть станет терять легитимность. Особенно, если учесть, что в Раде находятся политсилы, которые уже утратили общественную поддержку. Да и Зеленский, такую поддержку имеющий, не может править вечно. И тут встает очень неприятный вопрос – как выходить из ситуации, если действующая власть будет де-факто заинтересована в том, чтобы война длилась максимально долго?".

У нас война: кто может – должен идти воевать, остальные – помогать фронту

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова уверена: выборы во время войны – точно не ко времени.

"Нам, прежде всего, следует думать о том, как быстрее закончить войну – нашей победой. А то что-то выглядит так, что у многих появилось немало свободного времени", – отмечает эксперт.

Каждый день войны – у нас новые жертвы и разрушения, подчеркивает она. Каждый день войны российские оккупанты разворовывают всё, что в Украине создавалось годами, десятилетиями, веками. Даже зверей из заповедников. А что не могут вывезти – уничтожают.

"В таких условиях – о каких выборах может идти речь? К тому же, у нас есть Конституция, где прописано, что делать с выборами во время военного положения (парламент автоматические продлевает полномочия, президентские выборы также не проводятся). Плюс – как будут голосовать военные? Им точно не до того. Они продолжают освобождать Украину, защищать нас. Всем следует вернуться в реальность, – призывает Татьяна Лупова. – У нас война. Кто может – должен идти воевать, остальные – помогать фронту. Вот когда деоккупируем все наши территории, тогда и будем думать о выборах".

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