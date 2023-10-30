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Готовы ли украинцы идти на выборы во время войны: КМИС озвучил результаты опроса

По информации КМИС, украинцы убеждены, что сейчас не время для выборов

сегодня, 11:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Подавляющее большинство наших соотечественников придерживаются мнения, что общенациональные выборы следует проводить после окончания войны, сейчас не время для голосования. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС. Социологи пообщались с украинцами 30 сентября − 13 октября.

Готовы ли украинцы идти на выборы во время войны: КМИС озвучил результаты опроса

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

"По состоянию на октябрь 2023 года 81% респондентов считают, что выборы должны проводиться после войны и сейчас они не ко времени. Считают, что выборы уже должны проводиться несмотря на войну − 16%", – говорится по результатам социсследования.


Социологи обратили внимание, что во всех областях Украины большинство населения выступают против проведения выборов во время войны.

Этой осенью заканчиваются полномочия украинского парламента, а весной − полномочия президента. 

Хотя украинцы считают целесообразным отложить проведение выборов на период после войны, но при этом 88% настаивают, что в Украине должна строиться развитая демократическая система в соответствии с нормами Европейского Союза. За ограничение прав граждан на период восстановления после войны выступают лишь 7% участвующих в опросе.

Читайте также на портале "Комментарии" — тема выборов во время войны, которая всё активнее обговаривается в Украине и за ее пределами, вновь всплыла в ответе президента Владимира Зеленского в интервью "Digi24". Он заявил, что, если выборы состоятся во время войны, то точно будет баллотироваться в президенты. Как понимать такой ответ? Какова вероятность выборов в Украине во время войны? Какие моменты при этом важно учесть? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – теперь мяч на стороне парламента – что Зеленский сказал о выборах во время войны.




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Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1309&page=1
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