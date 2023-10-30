Готовы ли украинцы идти на выборы во время войны: КМИС озвучил результаты опроса

Подавляющее большинство наших соотечественников придерживаются мнения, что общенациональные выборы следует проводить после окончания войны, сейчас не время для голосования. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС. Социологи пообщались с украинцами 30 сентября − 13 октября.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

"По состоянию на октябрь 2023 года 81% респондентов считают, что выборы должны проводиться после войны и сейчас они не ко времени. Считают, что выборы уже должны проводиться несмотря на войну − 16%", – говорится по результатам социсследования.

Социологи обратили внимание, что во всех областях Украины большинство населения выступают против проведения выборов во время войны.

Этой осенью заканчиваются полномочия украинского парламента, а весной − полномочия президента.

Хотя украинцы считают целесообразным отложить проведение выборов на период после войны, но при этом 88% настаивают, что в Украине должна строиться развитая демократическая система в соответствии с нормами Европейского Союза. За ограничение прав граждан на период восстановления после войны выступают лишь 7% участвующих в опросе.

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Также издание "Комментарии" сообщало – теперь мяч на стороне парламента – что Зеленский сказал о выборах во время войны.



