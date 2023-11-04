Какая вероятность выборов в 2024-м году: кто раскачивает тему и в чем главная угроза

В Украине продолжает муссироваться тема вероятных осенних выборов. Глава Верховной Рады (ВР) Руслан Стефанчук в октябре назвал пять ключевых условий проведения выборов в 2024 году, в том числе право военнослужащих на голосование и выдвижение, право беженцев на голосование. Указывал он и на проблему проведения выборов на временно оккупированных территориях, а также с гарантированным свободным доступом к медиа. Однако тема выборов поднимается снова и снова. Так, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба уверяет, что президент Украины Владимир Зеленский "обдумывает и взвешивает" возможность проведения президентских выборов весной следующего года. Вряд ли случайна и возросшая активность экс-советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, который успел даже выкатать что-то вроде своей избирательной программы. О чем говорят разговоры о выборах? Каковая вероятность их проведения в следующем году? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

Вероятность выборов в 2024 году – примерно 50/50

По мнению политолога, политического консультанта Владимира Фесенко, эти разговоры говорят о том, что тема активно обсуждается в Офисе президента Украины, и в президентской команде.

"Наверняка высказываются разные мнения, как "За", так и "Против" выборов во время войны. Я могу подтвердить то, что сказал Дмитрий Кулеба. Это подтверждают самые разные источники, близкие к команде президента Украины. Окончательного решения этого вопроса пока нет. Однако принять решение необходимо в ближайшие недели, не позже начала декабря. В случае решения о проведении выборов в будущем году, надо еще принять целый ряд законодательных изменений, в том числе и тех, о которых сказал Стефанчук. На самом деле, таких изменений должно быть гораздо больше", – отмечает эксперт.

По его словам, если примут решение о проведении президентских выборов в сроки, обозначенные Конституцией, то есть в конце марта будущего года, то первые процедуры по избирательной кампании должны быть проведены уже в конце декабря.

"Пока я не вижу прямой организационно-политической подготовки к выборам, – признался Владимир Фесенко. – Тем не менее, их вероятность оцениваю примерно 50/50. Скорее это касается только президентских выборов. Парламентские, в соответствие с Конституцией, можно отложить, пока не завершится действие военного положения. Но даже для проведения только президентских выборов придется внести соответствующие изменения в закон о военном положении".

По мнению политолога, президенту Зеленскому идея выборов во время войны не очень нравится, как и большинству украинцев.

"Но, похоже, целый ряд западных партнеров, а также немало людей в президентской команде, советуют все-таки провести президентские выборы даже во время войны, – отмечает эксперт. – Перефразируя известную пословицу: "И не хочется, и колется, но влиятельные зарубежные партнеры, а также некоторые ближайшие советники и друзья говорят, что лучше эти выборы провести". На мой взгляд, стоит обратиться в Конституционный суд Украины, который и должен дать легитимный ответ относительно правовой возможности и необходимости провести президентские выборы в условиях военного положения".

Причины предвыборной лихорадки очевидны

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак считает высокой вероятность проведения в Украине президентских выборов в 2024 году.

"Называют весну как возможный период голосования. По крайней мере, об этом говорят мои собственные источники из политической среды. Для этих намерений в парламенте будет разработан и принят специальный закон под особенности проведения президентских выборов в условиях военного положения. Также необходимо изменить статью 19 нынешнего Закона Украины "О правовом режиме военного положения". Кроме того, во власти обсуждается сейчас и перспектива ротации членов Центризбиркома, предпринимается попытка навести порядок в реестре избирателей. Идет проработка вопроса открытия дополнительных избирательных участков в странах, где находятся многие украинские мигранты", – рассказал Олег Постернак.

Причины предвыборной лихорадки, по его мнению, очевидны. А именно – президент Зеленский в 2024 году может не выдержать усиленного войной внутриполитического давления из-за проблемы легитимности его власти. А такое давление, поясняет политтехнолог, может возрасти под влиянием действий оппозиции, проблем на фронте и операций влияния врага.

"Возобновив кредит доверия, пусть даже в чрезвычайных и экстремальных условиях, он автоматически снимает это напряжение. И сможет быть свободнее в своих политических действиях, в том числе относительно условного финала войны или промежуточного перемирия с фиксацией статус-кво", – отмечает эксперт.

Перспектива же переизбрания после такого завершения войны или перемирии – более туманна, если не равна нулю, акцентирует он. Ведь конкуренты сделают всё возможное, чтобы усилить в массовом сознании устойчивую ассоциацию Зеленского с войной, о которой будет большое желание забыть.

"Этой осенью закрытая социология показывает тенденцию роста негативной динамики показателей поддержки Зеленского, – поделился Олег Постернак. – Если она примет в следующем году критический характер в условиях войны на истощение, сокращения западной помощи и социально-экономических проблем, то для Зеленского, по понятным причинам, лучше спешить с проведением голосования. Офис президента будет желать как можно скорее избавиться от непрогнозируемого влияния войны на политические позиции нынешнего главы государства".

Сейчас для Банковой главная проблема – неприятие обществом самого факта любых выборов в условиях войны, считает политтехнолог. Потому, поясняет он, в планах за эти месяцы будет – информационная обработка на предмет допустимости и возможности голосования.

"Что касается парламентских и местных выборов, скорее всего, пока они зависают в воздухе. Их администрирования в условиях военного времени чрезвычайно рискованная вещь. Хотя и президентские выборы в условиях боевых действий – это сверхсложная задача со звездочкой, которая будет граничить с безопасностными и социально-политическими рисками. Но теоретически эту задачу решить можно", – говорит Олег Постернак.

И уточняет, что проблем в организации выборов, действительно, очень много.

Кто возьмет на себя ответственность за жизнь членов комиссии в условиях, когда избирательный процесс должен быть непрерывным? Как обеспечить права военнослужащих, особенно сохранение их персональных данных? Как сформировать избирательную инфраструктуру, ведь она в большом количестве общин уничтожена? Как преодолеть хаос в государственном реестре избирателей и организовать голосование в зарубежном округе и внутренних переселенцах?

Это, акцентирует собеседник "Комментариев", серьезные вопросы, ответы на которые очень поверхностны и условны на данный момент.

Легитимность любых выборов в такое время будет поставлена под сомнения

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец рассуждает так:

"Похоже, что к выборам Украину подталкивают наши иностранные партнеры, чтобы убедиться, что Зеленский имеет достаточный уровень поддержки. В любом случае, он станет более зависим. Но это тема больше для политологов".

Что касается юридического аспекта, то, по словам эксперта, прямыми нормами Конституции запрещено проведение выборов, изменение Основного закона в военный период.

"И легитимность любых выборов в такое время будет поставлена под сомнения. Даже на неоккупированных территориях. Не говоря уж о заграничных округах (учитывая нерешенность вопроса с двойным гражданством). Не говоря уж о невозможности провести выборы на временно оккупированных территориях", – подчеркивает Ростислав Кравец.

По его мнению, сейчас все разговоры о выборах являются манипуляцией, проверкой реакции общества на вероятность чего-то подобного. А реакция, как показывают опросы, негативная.

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