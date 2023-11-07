Быть ли выборам президента в марте 2024-го: Зеленский снял интригу

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Кравцев Сергей
В последнее время тема проведения выборов президента Украины в марте 2024 года набрала оборотов и, чтобы снять интригу глава украинского государства Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам заявил, что обсуждать нечего, ведь пока что он считает этот вопрос не актуальным.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Зеленский подчеркнул, что сейчас украинцам стоит думать о защите государства и "не распадаться" на споры.
Президент подчеркнул, что сейчас надо все ресурсы направить на победу, чем и должны заниматься все соответствующие структуры.
Глава государства подчеркнул, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно – как-то так... легкомысленно и играя вбрасывать в общество тематику выборов.
Он добавил, что ожидаю от всех соответствующих структур и органов власти конкретных ответов относительно задач, которые объективно стоят перед государством сейчас. По словам президента, это касается и гражданских органов власти, и военного элемента государства, и чиновников с Верховной Радой Украины, и Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов.
По его мнению, сейчас государству нужно значительно больше сосредоточенности на обороне – всем в государстве, и особенно на региональном уровне, в тыловых городах, которые имеют соответствующие ресурсы помочь и поддержать.
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