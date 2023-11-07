Быть ли выборам президента в марте 2024-го: Зеленский снял интригу

В последнее время тема проведения выборов президента Украины в марте 2024 года набрала оборотов и, чтобы снять интригу глава украинского государства Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам заявил, что обсуждать нечего, ведь пока что он считает этот вопрос не актуальным.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Зеленский подчеркнул, что сейчас украинцам стоит думать о защите государства и "не распадаться" на споры.

"Ситуация сейчас такая, как и раньше: если не будет победы, то не будет страны. Наша победа возможна. Она будет, если мы все будем сосредоточены именно на ней, а не на спорах, политиканстве или поисках какого-то своего личного интереса", — сказал он.

Президент подчеркнул, что сейчас надо все ресурсы направить на победу, чем и должны заниматься все соответствующие структуры.

"Все мы видим, что сейчас не время для широких празднований или других дерзких вещей в тылу, которые неприемлемы во время войны и тем более тогда, когда армия, когда все наши силы обороны живут совсем другими эмоциями: болью, боями, потерями, но и достижениями для Украины", — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно – как-то так... легкомысленно и играя вбрасывать в общество тематику выборов.

Он добавил, что ожидаю от всех соответствующих структур и органов власти конкретных ответов относительно задач, которые объективно стоят перед государством сейчас. По словам президента, это касается и гражданских органов власти, и военного элемента государства, и чиновников с Верховной Радой Украины, и Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов.

По его мнению, сейчас государству нужно значительно больше сосредоточенности на обороне – всем в государстве, и особенно на региональном уровне, в тыловых городах, которые имеют соответствующие ресурсы помочь и поддержать.

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