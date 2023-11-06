Зеленский подал в Раду законопроект о мобилизации: подробности

Украинский президент Владимир Зеленский, как и предполагали ранее, представил в парламент проекты законов о продолжении действия военного положения и общей мобилизации. С тех пор как началось полномасштабное вторжение — это уже девятое голосование парламентариев за продолжение военного положения и всеобщую мобилизацию в Украине.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Соответствующие проекты законов обнародованы на сайте Верховной Рады. Действия вышеупомянутых положений глава страны предлагает продлить с 16 ноября 2023 еще на 90 суток.

К слову, для того чтобы продлить военное положение, глава государства сам ставит подпись на двух указах, затем их подают на утверждение в парламент, а затем членам Комитета по вопросам обороны и в дальнейшем проходит голосование Рады.

Известно, что в нашей стране ввели военное положение с 05 ч. 30 мин. 24 февраля 2022 сроком на 30 суток. После чего было продлено на 30 суток – с 5 часов 30 минут 26 марта – до 25 апреля. Затем продлили на 90 дней – до 25 августа 2022 года. А потом еще несколько раз подряд.

Вероятно, так будет продолжаться, пока ВСУ не победят российских захватчиков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал об изменении стратегии в войне с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об изменении военной стратегии против России. По его словам, Украина должна действовать более неожиданно и продвигаться вперед. Зеленский в своей речи отреагировал на слова генерала Валерия Залужного и возразил, что война зашла в тупик.

Президент согласился, что контрнаступление оказалось более медленным. Несмотря на это, Зеленский подчеркнул, что у украинских военных больше мотивации в противостоянии с солдатами РФ, оказавшимися на территории Украины.

