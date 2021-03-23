Внеочередные выборы мэра Харькова предлагают провести 31 октября 2021 года. Соответствующее постановление зарегистрировано в парламенте. Данную информацию обнародовало РБК-Украина, ссылаясь на сообщение замглавы комитета ВР по вопросам государственной власти Александра Качуры.

Выборы мэра Харькова: в Раде зарегистрировали постановление - фото из открытых источников

"Зарегистрировали от комитета государственной власти и местного самоуправления проект постановления №5292 о назначении внеочередных выборов харьковского городского главы на 31.10.2021 года", — написал парламентарий.

Напомним, что Геннaдий Кернес, в очередной раз ставший мэром Харькова на местных выборах осенью-2020, скончался от осложнений, вызванных коронавирусом в декабре того же года после длительного лечения в немецкой клинике Шарите.

Портал "Комментарии" решить спросить у экспертов, у кого на данный момент больше шансов стать харьковским городским главой. По словам специалистов, тема выборов городского головы Харькова интересует не только харьковчан и жителей области. Во-первых, Харьков — один из крупнейших городов страны. Во-вторых, всем интересно, кто сможет стать мэром после одиозного Геннадия Кернеса, который на последних выборах, физически не принимая в них участия, получил подавляющее большинство голосов харьковчан (более 60%). На сегодняшний день ни Офис президента, ни местные элиты не имеют кандидатур, которые могли бы уверенно победить. Не имея ярко выраженного лидера на старте, выборы городского головы Харькова могут принести и довольно непредсказуемые результаты. Что, в свою очередь повлияет на формирование региональной политики как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

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