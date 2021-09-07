В «Слуге народа» наконец-то определились с выдвижением кандидата на выборы мэра Харькова

Президентская партия решила занять позицию стороннего наблюдателя, решив не выдвигать своего кандидата на выборы харьковского городского головы. Как информирует издание "Комментарии", об этом рассказали лидеры "Слуги народа" Давид Арахамия и Александр Корниенко во время брифинга после съезда партии, пишет "Украинская правда".

Давид Арахамия Фото: сайт партии "Слуга народа"

Долго продолжалась эпопея с возможным выдвиженцем от "Слуги народа" на выборах мэра Харькова. Многие эксперты, журналисты, обозреватели в один голос утверждали, что на Банковой точно должны выдвинуть кого-то, потому как, если кандидата не будет, то это серьезно пошатнет позиции главы государства в городе-миллионнике. Шли слухи о том, что "слуги" могут поддержать действующего секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова, у которого весьма неплохие шансы одержать победу, но слухи так и остались слухами. На брифинге Давид Арахамия так и заявил, что в команде президента пока что не нашлось сильной кандидатуры, которая бы могла иметь шансы на победу на выборах, поэтому было принято решение не выдвигать кандидата в мэры от "Слуги народа".

Александр Корниенко подчеркнул, выдвижение кандидатов на местных выборах – это прерогатива местный партячеек. В данном случае решено воздержаться. "Слуга народа" также не будет поддерживать никого из других кандидатов. При этом глава партии допустил, что, если какие-то из представителей "Слуги народа" все-таки решат участвовать в выборах, то это будет их ответственность, а не ответственность партии или президента.

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