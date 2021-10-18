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Досрочные выборы президента: у Зеленского оценили вероятность

Избирательным кодексом запрещается президенту Украины, чьи полномочия прекратились досрочно, быть кандидатом в главы государства на следующих выборах

сегодня, 11:08
Автор:

Елизавета Черных

В планах у правящей команды пока что нет проведения досрочных выборов украинского государственного главы. Об этом изданию "РБК-Украина" рассказал информированный собеседник в Офисе Зеленского. 

Досрочные выборы президента: у Зеленского оценили вероятность

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Журналисты напоминают, что очередные выборы президента Украины должны проводиться 31 марта 2024 года, после выборов в Верховную Раду. Но отмечается, на сегодняшний день выгоднее провести выборы парламента после президентских, на фоне успеха одержавшего победу.  

"Досрочные выборы нужны, когда есть какой-то кризис, который можно разрешить только таким путем. Сейчас таких кризисов нет, досрочные президентские выборы просто нецелесообразны", — пояснил изданию собеседник. 

Кроме того, журналисты отметили, что Избирательным кодексом запрещается президенту Украины, чьи полномочия прекратились раньше срока быть кандидатом в главы государства на следующих выборах. 

"Если мы начнем эту норму менять, то абсолютно каждый догадается, что мы задумали", — сообщил источник в кругах власти. 

Ранее издание "Комментарии" писало, что украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что пойдет во второй раз на президентский срок, если не успеет выполнить все предвыборные обещания за первый. Эксперты для портала "Комментарии" оценили аргумент президента страны и вероятность второго срока. Также специалисты рассказали, рискнет ли гарант пойти на досрочные выборы, пока его рейтинг позволяет сделать подобный шаг. Так, аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно считает, что разговоры вокруг второй каденции Зеленского, остаются только разговорами.


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Источник: https://news.rbc.ua/rus/politics/zelenskogo-otsenili-vozmozhnost-dosrochnyh-1634536540.html
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