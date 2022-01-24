Зеленский и Порошенко формально "делят" первое место президентского рейтинга: что думают эксперты

КМИС опубликовал свежий президентский рейтинг, согласно которому наивысшую поддержку имеют Владимир Зеленский (за действующего президента проголосовали бы 17,4% среди всех респондентов и 23,5% среди определившихся с выбором) и его предшественник, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (соответственно, 15,5% и 20,9%). Разница в поддержке этих кандидатов в рамках статистической погрешности, то есть формально они "делят" первое место.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Кроме того, большинство респондентов (62,5%) не поддерживают, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок. Поддерживают – 30,3%.

Почему рейтинг Зеленского падает, а большая часть украинцев не поддерживает его предполагаемый второй срок? Связаны ли такие данные с последними событиями вокруг Порошенко, которому выдвинули подозрение в госизмене? Как противостояние может развиваться дальше? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Ситуация несколько консолидировала сторонников Порошенко и Зеленского вокруг них. Но всё воспринимается как внутренняя разборка

Политический эксперт, основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко называет вполне объяснимым, что у Зеленского постепенно опускается рейтинг, практически с каждым соцопросом.

"От него ожидали, что он будет другим, а он стал, в общем и целом, таким же как предшественники. Единственный позитив, который люди ощутили при его правлении (и который приписывают Зеленскому), – что дороги стали лучше. Но цены и тарифы растут, война не заканчивается, а жить становится всё тяжелее. А если люди так ощущают, они негатив переносят непосредственно на президента. Отсюда и стабильное падение рейтинга, и не желание, чтобы он баллотировался на второй срок. Кстати, подобный вопрос мы хотим задать в следующем опросе Active Group – посмотрим, что получится", – отмечает Андрей Еременко.

Что касается истории с Порошенко – кому-то понравилось его возвращение и поведение на суде, кому-то нет, считает эксперт.

"Шума было много, но Порошенко не посадили. Ситуация несколько консолидировала сторонников Порошенко и Зеленского вокруг них. Но всё воспринимается как внутренняя разборка. И это не может сильно повлиять на рейтинг. Вот если бы Порошенко посадили – это бы изменило тенденцию. Правда, не факт, что в нужную Зеленскому сторону", – говорит эксперт.

По его мнению, отправлять за решетку Порошенко вряд ли стоит. Он напоминает прецедент с Тимошенко при Януковиче – и то, чем это закончилось для тех, кто ее посадил. Включая судью Киреева, который, как и Янукович, сбежал из Украины.

"Как противостояние Зеленский-Порошенко может развиваться дальше? Думаю, всё перейдет в юридическую тягомотину. Будут какие-то судебные заседания – длинный, нудный процесс. СМИ просто не станут его транслировать. Потом будут выходить адвокаты и прокуроры. И каждый гнуть свою линию. Скучная и долгая картинка. После каждого такого заседания будет обострение у условных порохоботов и зе-ботов. И каждая из сторон будет побеждать в своем телевизоре, – прогнозирует Андрей Еременко. – Я не думаю, что всё завершится реальной посадкой Порошенко – слишком знаковая фигура. У нас даже Медведчука, по посадке которого есть консенсус всех украинских элит (включая, хоть и негласно, представителей ОПЗЖ), посадить не могут. А по Порошенко такого консенсуса нет… Так что это опасно для Зеленского. Опасно еще и тем, что однажды он перестанет быть президентом. И ему многое тогда вспомнят. В том числе процесс над Порошенко. К сожалению, у нас, кто бы ни пришел во власть, пытается "наехать" на предшественников, на "злочинну владу". Вместо того, чтобы улучшать жизнь в стране".

Реальные рейтинги мы узнаем во время выборов. А до этого все опросы оставляют определенные сомнения

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко так комментирует данные КМИС по президентским рейтингам:

"Скорее всего, мы будем иметь череду разных соцопросов, которые много в чем являются формирующими и манипулятивными. К примеру, вопрос КМИС о том, поддерживают ли респонденты поход Зеленского на второй срок, является явно манипулятивным. Почему тогда не спрашивают, к примеру, о втором сроке Порошенко?"

Эксперт обращает внимание, что особого падения рейтинга у Зеленского нет. Он продолжает быть на первом месте. А вот рейтинг Порошенко, действительно, немного подрос, согласно данным КМИС.

"При этом важно учитывать методологию, – подчеркивает Игорь Петренко. – Телефонный опрос (а этот был именно таким) всегда не так точен, как фейс ту фейс (лицом к лицу). Процент неопределившихся по телефону всегда меньше (порой в разы), чем при опросе лицом к лицу".

По мнению эксперта, некий рост рейтинга Порошенко, возможно, связан с вниманием медиа к нему, к его возвращению.

"Он сумел сделать из этого большой перфоманс. Плюс, возможно, сыграло роль некое недовольство электората самого Зеленского мягкой мерой пресечения – выпуском под личное обязательство. Но это всё до тех пор, пока не увидели очередную порцию доказательств (которые, скорее всего, будут) в части расследования дела Порошенко-Медведчука. И тогда ситуация может кардинально поменяться", – прогнозирует Игорь Петренко.

Он акцентирует, что рейтинге интересны и другие моменты. К примеру, экс-спикер Разумков, отправившийся в свободное политическое плаванье, потерял почти 3%, съехав с 8,1% до 5%. Видим также, что Смешко уже опередил Бойко, а Тимошенко закрепилась на третьем месте.

"Ранее было три социологические службы, которые пользовались полным доверием. Увы, но в последнее время КМИС выбивается из этой плеяды. То у них был перекос в сторону Медведчука, сейчас наблюдается в сторону Порошенко. Реальные рейтинги мы узнаем во время выборов. А до этого все опросы оставляют определенные сомнения, – признался Игорь Петренко. – К тому же, я всегда призываю смотреть "среднюю температуру по палате". То есть, ориентироваться не на один опрос, а 3-4. Будут вскоре исследования "Рейтинга", Центра Разумкова, Института будущего. И тогда будут видны некие средние – близкие к истине – тенденции".

Ранее на портале "Комментарии" — Разумков назвал личных врагов Зеленского.

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