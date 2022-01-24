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В Украине появился свежий президентский рейтинг: кто лидирует

По сравнению с декабрем вырос уровень поддержки у Петра Порошенко

сегодня, 10:25
Автор:

Елизавета Черных
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Рейтинг пятого президента Петра Порошенко практически сравнялся с рейтингом действующего государственного главы Владимира Зеленского.  Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, то Зеленский получил бы 17,4% голосов среди всех избирателей (23,5% среди тех, кто определился), а Порошенко — 15,5% (20,9% среди определившихся с выбором. Разница в поддержке двух кандидатов в рамках статистической погрешности, а значит формально они "делят" первое место. Об этом свидетельствуют данные Киевского международного института социологии. 

В Украине появился свежий президентский рейтинг: кто лидирует

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Отмечается, что результаты опроса, проводимого 13-16 декабря, демонстрировали другой уровень поддержки, как Зеленского, так и пятого президента. В декабре действующего государственного главу поддерживало 19,8% среди всех избирателей, а Порошенко — 12,6%. 

Если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье, то за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали бы 8,8% всех избирателей.

Также в пятерку лидеров опроса КМИС вошли Игорь Смешко с 7,1% поддержки среди всех опрошенных и Юрий Бойко — 6,9%. Другие кандидаты имеют меньшую поддержку среди украинцев. 

Социологи отмечают, что сравнительно с декабрьским исследованием прослеживается снижение поддержи экс-спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова — с 8,1% до 5%, а также Олега Тягнибока — с 3,1% до 1,1%. 

В Украине появился свежий президентский рейтинг: кто лидирует - фото 2

Отметим, что всеукраинский опрос проводился в период с 20-21 января при помощи телефонных интервью. Всего к опросу приобщили 1205 респондентов, которые проживают во всех регионах страны (кроме АР Крым). В Донецкой и Луганской областях опрос был проведен на территории, контролируемой украинской властью. 

Ранее "Комментарии" писали, что Разумков назвал личных врагов Зеленского. 


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Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1090&page=1
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