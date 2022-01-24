В Украине появился свежий президентский рейтинг: кто лидирует

Рейтинг пятого президента Петра Порошенко практически сравнялся с рейтингом действующего государственного главы Владимира Зеленского. Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, то Зеленский получил бы 17,4% голосов среди всех избирателей (23,5% среди тех, кто определился), а Порошенко — 15,5% (20,9% среди определившихся с выбором. Разница в поддержке двух кандидатов в рамках статистической погрешности, а значит формально они "делят" первое место. Об этом свидетельствуют данные Киевского международного института социологии.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Отмечается, что результаты опроса, проводимого 13-16 декабря, демонстрировали другой уровень поддержки, как Зеленского, так и пятого президента. В декабре действующего государственного главу поддерживало 19,8% среди всех избирателей, а Порошенко — 12,6%.

Если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье, то за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали бы 8,8% всех избирателей.

Также в пятерку лидеров опроса КМИС вошли Игорь Смешко с 7,1% поддержки среди всех опрошенных и Юрий Бойко — 6,9%. Другие кандидаты имеют меньшую поддержку среди украинцев.

Социологи отмечают, что сравнительно с декабрьским исследованием прослеживается снижение поддержи экс-спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова — с 8,1% до 5%, а также Олега Тягнибока — с 3,1% до 1,1%.





Отметим, что всеукраинский опрос проводился в период с 20-21 января при помощи телефонных интервью. Всего к опросу приобщили 1205 респондентов, которые проживают во всех регионах страны (кроме АР Крым). В Донецкой и Луганской областях опрос был проведен на территории, контролируемой украинской властью.

Ранее "Комментарии" писали, что Разумков назвал личных врагов Зеленского.

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