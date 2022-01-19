Порошенко на свободе: почему суд принял откровенно мягкое решение

Печерский районный суд 19 января в качестве меры пресечения пятому президенту, лидеру "Европейской Солидарности" Петру Порошенко, которому выдвинули подозрение в госизмене, избрал личное обязательство. Порошенко обязали сдать паспорта для выезда за границу. Эксперты проанализировали это решение, выглядящее откровенно мягким на фоне запроса прокуратуры отправить Порошенко под стражу с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Петр Порошенко. Фото: из открытых источников

У Зеленского, похоже, нет задачи посадить Порошенко

Народный депутат Украины третьего, шестого и седьмого созывов, профессор, доктор юридических наук Виталий Журавский уверен: сегодняшнее решение Печерского суда касательно избрания меры пресечения Порошенко засвидетельствовало, что суд в Украине есть, а правосудия – нет.

"По т.н. "угольному делу", по которому обвиняют Порошенко, обвиняли и Медведчука. Вот только Медведчук с мая 2021 года находится под домашним арестом (хоть уголовно-процессуальный кодекс четко фиксирует – такая мера пресечения не может длиться более 6 месяцев). А Порошенко по этому же делу – отпускают", – акцентирует Виталий Журавский.

По его мнению, Порошенко в декабре, когда ему пытались вручит подозрение в госизмене, не просто так резко рванул за границу.

"Он испугался. А ведь в свое время Тимошенко не бежала, Луценко не бежал. Не бежали Савченко, Медведчук. А Порошенко оказался трусом. Почему вернулся 17 января? Потому что удалось встретиться с западными кураторами, которые дали гарантии безопасности. Отсюда – нарочитые смелость, хамское поведение в аэропорту, в суде, – поясняет Виталий Журавский. – А поскольку страна под внешним управлением, политика Зеленского – это продолжение политики Порошенко. И бояться пятому президенту было нечего. Тем не менее, булава одна, должность одна. И порошенско-зеленские будут уничтожать друг друга всеми возможными способами. Используя связи, компромат, дезинформацию… А право здесь не ночевало".

Эксперт уверен, что Порошенко есть за что привлекать к уголовной ответственности.

"За ту же Кузню на Рыбальском, за мошенничество с госзаказами. Когда большие деньги из госбюджета, деньги налогоплательщиков, шли на оборонные заказы. А исполнялись те некачественно, да еще и с ужасным наценками — от 20 до 50%. И оседали в итоге в карманах Порошенко и его окружения. Это называется мародерство. Во время войны за такое принято расстреливать. Если бы взяли за это – его можно было бы спокойно посадить. Но точно не по "угольному делу". Как юрист могу сказать, оно сшито белыми нитками, – подчеркивает Виталий Журавский. – Впрочем, у Зеленского, похоже, нет задачи посадить Порошенко. Ему куда важнее сбить электоральные баллы пятого президента и его партии, Медведчука и ОПЗЖ. Всё – в плане подготовки к новым президентским и парламентским выборам. Чистая политика при отсутствии морали и права. Добивают страну ради денег и власти".

Решение об избрании личного обязательства в виде меры пресечения для Порошенко слишком мягкое

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвокат Михаил Дяденко считает, что сегодняшнее решение суда по Порошенко нельзя комментировать в отрыве от ситуации, которая сложилась в судебной системе Украины за последние годы.

"Наша судебная система, как и правоохранительная – в стадии полуразвала. Судьи не понимаю своего будущего. Не знают, сможет ли государство защитить их от различного рода этических и прочих комиссий, создание и деятельность которых вызывают много вопросов в контексте конституционности. От улицы… Это влияет и на решения, которые принимаются. Не исключаю, что это касается и сегодняшнего решения Печерского суда касательно меры пресечения для пятого президента", – говорит Михаил Дяденко.

Он с сожалением отмечает, что в Украине абсолютное большинство судебных процессов, которые касаются политиков, излишне политизированы. В отличие от подобных процессов, которые проходятся в других (особенно демократических) государствах.

"Если сравнивать решение об избрании личного обязательства в виде меры пресечения для Порошенко, то оно явно слишком мягкое на фоне подобных решений по аналогичным обвинениям. Возможно, в расчет пришлось брать фигуру пятого президента, а также линию защиты, которую он избрал – не юридические аргументы, а информационные атаки и помощь улицы. Из уст Порошенко и его окружения звучали обвинения в адрес суда, прокуратуры, власти в целом – в политическом преследовании. Да и действия сторонников Порошенко под судом (нападения на журналистов, на правоохранителей) тоже оказывали давление, – подчеркивает Михаил Дяденко. – Во время подобных процессов такие акции не приветствуются на Западе. То же самое касается поведения самого Петра Алексеевич. Думаю, ни одни европейский политик не мог бы себе позволить подобного, иначе его политическая карьера быстро бы завершилась".

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