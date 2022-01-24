logo

BTC/USD

33758.67

ETH/USD

2243.07

LTC/USD

101.03

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

32.35

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Сколько украинцев поддерживает второй президентский срок Зеленского – КМИС
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько украинцев поддерживает второй президентский срок Зеленского – КМИС

Также социологи узнали отношение украинцев к досрочным выборам президента страны

сегодня, 11:00 comments1824
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

По данным Киевского международного института социологии, 62,5% украинцев не поддерживают, чтобы действующий глава государства Владимир Зеленский баллотировался на второй срок. При этом поддерживают вторую каденцию гаранта 30,3%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС 20-21 января. 

Сколько украинцев поддерживает второй президентский срок Зеленского – КМИС

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Аналогичный вопрос респондентам был задан и во время опроса 26-29 ноября 2021 года. Тогда второй срок Зеленского поддерживало 34,3% опрошенных, не поддерживало – 58,2%. 

А в прошлом месяце (13-16 декабря 2021 года) баллотирование действующего президента на выборах в 2024 году поддерживало 33,7% украинцев, не поддерживало – 58,8%. 

Сколько украинцев поддерживает второй президентский срок Зеленского – КМИС - фото 2

Также социологи КМИС узнали отношение украинцев к досрочным выборам президента страны. Так, проведение досрочных президентских выборов в Украине поддерживает 47,2% респондентов, не поддерживает – 46,5%. 

По сравнению с ноябрьским опросом в стране несколько увеличилось количество тех, кто поддерживает досрочные выборы президента. 

Сколько украинцев поддерживает второй президентский срок Зеленского – КМИС - фото 3

Отметим, что КМИС также обнародовал свежий рейтинг кандидатов в президенты. Так, по данным всеукраинского опроса рейтинг лидера "Европейской солидарности", пятого президента Петра Порошенко практически сравнялся с рейтингом действующего главы Владимира Зеленского (15,5% и 17,4% соответственно). Социологи отметили, что разница в поддержке политиков находится в пределах статистической поддержки, поэтому можно говорить, что формально Порошенко с Зеленским "делят" первое место. 

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, как инициатива с талонами на продукты может повлиять на рейтинги власти и будущие выборы. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1090&page=1
Теги:
comments

Обсуждения

толян

сегодня, 11:14

який другй срок???ви що обкурилися разом із зеленським - йому світить один срок...пожиттєвий.

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!