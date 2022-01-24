Сколько украинцев поддерживает второй президентский срок Зеленского – КМИС

По данным Киевского международного института социологии, 62,5% украинцев не поддерживают, чтобы действующий глава государства Владимир Зеленский баллотировался на второй срок. При этом поддерживают вторую каденцию гаранта 30,3%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС 20-21 января.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Аналогичный вопрос респондентам был задан и во время опроса 26-29 ноября 2021 года. Тогда второй срок Зеленского поддерживало 34,3% опрошенных, не поддерживало – 58,2%.

А в прошлом месяце (13-16 декабря 2021 года) баллотирование действующего президента на выборах в 2024 году поддерживало 33,7% украинцев, не поддерживало – 58,8%.

Также социологи КМИС узнали отношение украинцев к досрочным выборам президента страны. Так, проведение досрочных президентских выборов в Украине поддерживает 47,2% респондентов, не поддерживает – 46,5%.

По сравнению с ноябрьским опросом в стране несколько увеличилось количество тех, кто поддерживает досрочные выборы президента.

Отметим, что КМИС также обнародовал свежий рейтинг кандидатов в президенты. Так, по данным всеукраинского опроса рейтинг лидера "Европейской солидарности", пятого президента Петра Порошенко практически сравнялся с рейтингом действующего главы Владимира Зеленского (15,5% и 17,4% соответственно). Социологи отметили, что разница в поддержке политиков находится в пределах статистической поддержки, поэтому можно говорить, что формально Порошенко с Зеленским "делят" первое место.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, как инициатива с талонами на продукты может повлиять на рейтинги власти и будущие выборы.

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