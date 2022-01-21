Разумков назвал личных врагов Зеленского

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Как передает издание "Комментарии", бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире телеканала "Украина 24", у действующего президента Украины нет политических оппонентов, как многие думают, а есть личные враги. И здесь можно вспомнить кейс Петра Порошенко. По словам Разумкова, также сюда можно отнести постоянное давление со стороны президента и его офиса на него лично, попытки отобрать мандат.
Экс-спикер Верховной Рады добавил, реальные враги Украины понимают, что в стране фактически нет власти или власть занимается всем, чем угодно, начиная от давления на свободу слова и заканчивая борьбой с оппонентами, но только не государством.
Нардеп подчеркнул, ярким примером есть заседания СНБО, которые посвящены тому, чтобы расправиться с врагами президента, а не тем, как защитить страну от российской агрессии, как поднять экономику – это не позиция государственников. Дмитрий Разумков считает, что рано или поздно такая позиция власти ее же и погубит. Но здесь важно, чтобы в процессе такого полураспада это не привело к распаду самого государства.
Читайте также на портале "Комментарии" — Разумков рассказал, как его начали "валить" уже на второй месяц, как он стал спикером Верховной Рады.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости