Разумков назвал личных врагов Зеленского

Как передает издание "Комментарии", бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире телеканала "Украина 24", у действующего президента Украины нет политических оппонентов, как многие думают, а есть личные враги. И здесь можно вспомнить кейс Петра Порошенко. По словам Разумкова, также сюда можно отнести постоянное давление со стороны президента и его офиса на него лично, попытки отобрать мандат.

"Мы очень сильно чувствуем на себе давление со стороны Офиса президента. Это попытки давить, попытки забрать мандат, которые были раньше. Это искоренение всех тех, кто не согласен с политикой или отсутствием логической политики в Офисе президента", – отметил Дмитрий Разумков.

Экс-спикер Верховной Рады добавил, реальные враги Украины понимают, что в стране фактически нет власти или власть занимается всем, чем угодно, начиная от давления на свободу слова и заканчивая борьбой с оппонентами, но только не государством.

Нардеп подчеркнул, ярким примером есть заседания СНБО, которые посвящены тому, чтобы расправиться с врагами президента, а не тем, как защитить страну от российской агрессии, как поднять экономику – это не позиция государственников. Дмитрий Разумков считает, что рано или поздно такая позиция власти ее же и погубит. Но здесь важно, чтобы в процессе такого полураспада это не привело к распаду самого государства.

"Мы сегодня много говорили, чем должен был бы заниматься президент, правительство, но, к сожалению, они занимаются только собой и попытками сберечь свои политические позиции…", — подчеркнул Разумков.

Читайте также на портале "Комментарии" — Разумков рассказал, как его начали "валить" уже на второй месяц, как он стал спикером Верховной Рады.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!