Заседание СНБО 10 ноября: санкции, мигранты, Аваков и выводы экспертов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины провел 10 ноября заседание, на котором утвердил новые санкции, а также уделил внимание миграционному кризису на польско-белорусской границе. На брифинге секретарю СНБО Данилову по итогам пришлось отвечать на вопрос журналиста, который повторил слова экс-главы МВД Авакова, что на заседания СНБО приносят материалы якобы только за 5 минут до начала мероприятия. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" итоги заседания СНБО, проведенного нетрадиционно в середине недели.

СНБО (фото из открытых источников)





Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что не следует воспринимать внеочередное заседание СНБО как некую сенсацию. И переживать из-за того, что не было озвучено каких-то громких решений.





"На самом деле, СНБО собирают не только ради санкций (хоть о санкциях сообщили и сегодня). Как до санкций по Медведчуку, так и после, главнее решения СНБО – закрытые. Публичные решения и то, что говорится на брифингах — это верхушка айсберга. А самые важные нередко не озвучиваются, потому что носят закрытый характер, – поясняет Владимир Фесенко. – Сейчас, на мой взгляд, собрали внеочередное заседания СНБО, прежде всего, из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. И в связи с рисками, которые она несет для нас.





Данилов заявил, что "соответствующие ведомства получили соответствующие указания". Понятно, что основная их часть – не для публичного озвучивания".





Что касается папочек, которые якобы раздают за 5 минут до заседания СНБО, о чём заявлял Аваков, то тут, по мнению эксперта, Арсен Борисович явно лукавит.





"Все предложения по санкциям готовятся сперва в соответствующих правоохранительных органах (СБУ и МВД), затем обрабатываются аппаратом СНБО. После чего предоставляются собственно членам Совета нацбезопасности и обороны, – рассказывает Владимир Фесенко. – При этом, как уже сообщали ранее, утечки наверняка были. И это уже предмет расследования: откуда именно были эти утечки – из МВД, СБУ, или аппарата СНБО. По МВД новый министр Денис Монастырский уже дал поручение провести служебное расследование. Потому что были намеки, что часть утечек была именно из Министерства внутренних дел. Они могли быть стихийные, а могли – целенаправленные, на которых зарабатывали. Вопрос – кто? Большие люди или клерки среднего уровня? Предположительно, речь всё же именно о больших людях. Известная практика, давно существует, со времен перестройки, особенно 90-х годов, когда те или иные крупные бизнесмены или криминальные авторитеты банально покупали источники в МВД и других правоохранительных органах, чтобы им сливали информацию заранее. Могут быть осведомители и бизнеса, и криминальных структур, сидящие в аппаратах разных органов. А могут целенаправленно продавать такую информацию и руководители этих органов".





По мнению PR-эксперта, политического аналитика Александра Солонько, то, что заседание СНБО проводилось не традиционно в пятницу, а в среду, можно рассматривать как систему некого кризисного менеджмента, кризисной коммуникации.





"Всё это – определенная реакция Офиса президента на медиа-атаку, которая была проведена на представителей власти и бывшим спикером Рады Дмитрием Разумковым, и бывшим главой МВД Арсеном Аваковым.





А определенным плацдармом для такой атаки стали телеканалы холдинга, который принадлежит Ринату Ахметову. ОП пришлось, хоть и с запозданием, но реагировать. А именно СНБО и брифинги по итогам заседания – возможность донести некие свои меседжи", – поясняет Александр Солонько.





По его словам, в этом ракурсе можно рассматривать новые санкции: и против людей, которые открыли представительство Никарагуа в Крыму, и против компаний, на которые зарегистрированы три лайнера Медведчука и Козака.





"Юридическая безупречность санкционного кейса СНБО продолжает вызывать вопросы. Но те же санкции против Медведчука, хоть тут есть юридические нюансы, украинское (именно украинское) общество воспринимает позитивно. Это – атака на филиал роспропаганды в Украине", – подчеркивает эксперт.





Он считает, что сложно прогнозировать, насколько такие решения будут эффективны в ракурсе прекращения падения рейтингов власти.





"Слишком велик кумулятивный эффект ситуации вокруг конфликта с Разумковым, массы последних скандалов и кризисов, которые бьют по президенту и партии "Слуга народа". И принятые СНБО решения, равно как сделанные после заседания заявления вряд ли смогут остановить падение рейтинга Зеленского", – говорит Александр Солонько.





По его словам, тот социальный и медийный капитал, тот уровень поддержки, который был у президента и "слуг" в начале их каденции, следовало сразу максимально использовать, чтобы проводить реальные важные перемены в стране. К сожалению, этого не произошло в должной мере.





"И сейчас, когда уровень поддержки падает и продолжает падать, проблемы будут даже с принятием позитивных решений. Проводить их через парламент, реализовывать может стать всё труднее. Банковой всё чаще придется искать голоса "на стороне", у тех же партийных групп "Доверие" и "За будущее". И ситуация лишь обострится на фоне формирования в Раде межфракционного объединения Разумкова.

Пусть пока только символического. Но сигнал понятен всем, – отмечает Александр Солонько. – Вряд ли "сераил СНБО" поможет решить накопившиеся проблемы, как и отыгрывать далее сверхэффективную антикризисную роль в коммуникации с обществом. Тем более, если медийные площадки, которые принадлежат олигархам, будут и далее критиковать Зеленского и его команду. А даже если нет, то сейчас голос критиков власти в онлайн СМИ, гражданском обществе и на местах, заглушить нельзя. Тем более, в эпоху интернета и соцсетей".





Напомним, на брифинге, состоявшемся после заседания СНБО, чиновники объяснили, как будет происходить защита границ Украины от нелегальных мигрантов, двигающих из Беларуси.



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