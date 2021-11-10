Как Украина будет защищать свою границу от нашествия мигрантов - СНБО

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Елена Бурдейная
А. Данилов и Д. Монастырский сообщили о мерах, которые будет принимать Украина для защиты своих границ.
Алексей Данилов, Секретарь СНБО – скрин видео Youtube
На брифинге, состоявшемся после заседания СНБО, чиновники объяснили, как будет происходить защита границ Украины от нелегальных мигрантов, двигающих из Беларуси.
Алексей Данилов, секретарь СНБО сказал, что этот вопрос был одним из первых на заседании. Собравшиеся выслушали информацию от украинской разведки и силовиков, приняты решения, которые должны будут выполняться соответствующими органами власти. Перечень этих мер не конкретизировался. На вопрос, что будет делать страна, если на границе будут стоять мигранты с кусачками и намерением нелегально ее перейти, прозвучало заверение:
О предположении Германии относительно того, что Украина может принять у себя нелегальных мигрантов, Данилов ответил:
Денис Монастырский, министр внутренних дел Украины, сообщил, что правоохранители определили участки предполагаемого массового скопления нелегальных мигрантов на территории Беларуси. Государственная пограничная служба ужесточит свое присутствие на границе. К защите Украины будут привлечены силы Национальной гвардии и Национальной полиции.
Министр подчеркнул:
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Все просто:принимаем мигрантов,садим в самолет и десантируем их над ихней родиной,,можно иногда с парашутами