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Как Украина будет защищать свою границу от нашествия мигрантов - СНБО

Вопрос о защите границы стоял первым в повестке дня заседания СНБО

сегодня, 18:31
Автор:

Елена Бурдейная
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А. Данилов и Д. Монастырский сообщили о мерах, которые будет принимать Украина для защиты своих границ.

Как Украина будет защищать свою границу от нашествия мигрантов - СНБО

Алексей Данилов, Секретарь СНБО – скрин видео Youtube

На брифинге, состоявшемся после заседания СНБО, чиновники объяснили, как будет происходить защита границ Украины от нелегальных мигрантов, двигающих из Беларуси.

Алексей Данилов, секретарь СНБО сказал, что этот вопрос был одним из первых на заседании. Собравшиеся выслушали информацию от украинской разведки и силовиков, приняты решения, которые должны будут выполняться соответствующими органами власти. Перечень этих мер не конкретизировался. На вопрос, что будет делать страна, если на границе будут стоять мигранты с кусачками и намерением нелегально ее перейти, прозвучало заверение:

"В случае нарушения границы будет адекватный ответ в соответствии с украинским законодательством".

О предположении Германии относительно того, что Украина может принять у себя нелегальных мигрантов, Данилов ответил:

"У нас встречное предложение – пусть возьму их к себе домой по 2-5 мигрантов, или в бундестаг. И удивительно, когда немцы начинают нам рассказывать что нам по этому поводу делать".

Денис Монастырский, министр внутренних дел Украины, сообщил, что правоохранители определили участки предполагаемого массового скопления нелегальных мигрантов на территории Беларуси. Государственная пограничная служба ужесточит свое присутствие на границе. К защите Украины будут привлечены силы Национальной гвардии и Национальной полиции.

Министр подчеркнул:

"В ближайшее время будут также привлечены подразделения территориальной обороны в пограничных областях для того, чтобы провести обучение по взаимодействию этих подразделений и для проверки готовности к любым возможным сценариям в случае попадания незаконных мигрантов. Хочу подчеркнуть, что речь идет о незаконных мигрантах, которые находятся на территории Беларуси и искусственно продвигаются сегодня к польской границе. Мы не исключаем, что такой сценарий возможен и относительно украинской границы в том числе, поэтому ответная реакция украинских правоохранителей и гвардейцев будет достаточно жесткой, но в рамках закона, регламентирующего защиту государственной границы".

 


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Источник: https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/5128.html
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Обсуждения

сегодня

сегодня, 18:49

Все просто:принимаем мигрантов,садим в самолет и десантируем их над ихней родиной,,можно иногда с парашутами

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