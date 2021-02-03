В СБУ объяснили запрет трех украинских телеканалов

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сделал заявление по введенным санкциям против нардепа "ОПЗЖ" Тараса Козака и телеканалов 112, NewsOne и ZIK. Текст его заявление опубликовал официальный сайт Службы.

Логотипы запрещенных телеканалов / фото Интерфакс-Украина

Так, руководитель СБУ подчеркивает, что рекомендация о введении санкций принадлежит ВРУ и СБУ. Баканов назвал решение СНБО "последовательным шагом украинской власти в борьбе с российской гибридной агрессией". Шаг с рекомендацией СНБО прекратить вещание телеканалов Баканов оценил как направленный на "защиту территориальной целостности и суверенитета Украины".

Также Баканов отметил, что подобные действия и рекомендации не имеют ничего общего с ограничением свободы слова. По его мнению, закрытие телеканалов — это лишь шаг в борьбе с внешней агрессией.

"Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой. Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины", — резюмировал Иван Баканов.

Журналисты телеграм-канала Klymenko Time отмечают, что риторика и формулировки очень похожи на те, которые использовались во времена правления Порошенко при различных атаках на СМИ.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, что президент Зеленский наложил на Тараса Козака санкции вечером 2 февраля. Они накладываются сроком на 5 лет и блокируют многие активы и возможность операций на территории Украины. Под санкции попали также юридические лица, на которых зарегистрированы вышеупомянутые телеканалы. Несмотря на то, что номинальным владельцем является Козак, данный пул телеканалов связывают с главой политсовета ОПЗЖ и кумом президента РФ Путина Виктором Медведчуком. Решение о наложении санкций поддержали 17 членов из 19 Совета Национальной безопасности. Среди тех, кто не поддержал решение, был только Разумков, еще один член СНБО находился в командировке.

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