logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.02.2021

BTC/USD

36086.32

ETH/USD

1553.36

LTC/USD

152.85

НБУ 03.02.2021

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

33.95

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика В СБУ объяснили запрет трех украинских телеканалов
commentss НОВОСТИ Все новости

В СБУ объяснили запрет трех украинских телеканалов

Запрет телеканалов в СБУ объяснили защитой территориальной целостности Украины

сегодня, 12:40
Автор:

Сергей Медведев

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сделал заявление по введенным санкциям против нардепа "ОПЗЖ" Тараса Козака и телеканалов 112, NewsOne и ZIK. Текст его заявление опубликовал официальный сайт Службы.

В СБУ объяснили запрет трех украинских телеканалов

Логотипы запрещенных телеканалов / фото Интерфакс-Украина

Так, руководитель СБУ подчеркивает, что рекомендация о введении санкций принадлежит ВРУ и СБУ. Баканов назвал решение СНБО "последовательным шагом украинской власти в борьбе с российской гибридной агрессией". Шаг с рекомендацией СНБО прекратить вещание телеканалов Баканов оценил как направленный на "защиту территориальной целостности и суверенитета Украины".

Также Баканов отметил, что подобные действия и рекомендации не имеют ничего общего с ограничением свободы слова. По его мнению, закрытие телеканалов — это лишь шаг в борьбе с внешней агрессией.

"Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой. Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины", — резюмировал Иван Баканов.

Журналисты телеграм-канала Klymenko Time отмечают, что риторика и формулировки очень похожи на те, которые использовались во времена правления Порошенко при различных атаках на СМИ.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, что президент Зеленский наложил на Тараса Козака санкции вечером 2 февраля. Они накладываются сроком на 5 лет и блокируют многие активы и возможность операций на территории Украины.  Под санкции попали также юридические лица, на которых зарегистрированы вышеупомянутые телеканалы. Несмотря на то, что  номинальным владельцем является Козак, данный пул телеканалов связывают с главой политсовета ОПЗЖ и кумом президента РФ Путина Виктором Медведчуком. Решение о наложении санкций поддержали 17 членов из 19 Совета Национальной безопасности. Среди тех, кто не поддержал решение, был только Разумков, еще один член СНБО находился в командировке. 

 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sanktsii-shchodo-okremykh-telekanaliv-poslidovnyi-krok-u-borotbi-z-rosiiskoiu-hibrydnoiu-ahresiieiu-ivan-bakanov
Теги:
comments

Обусуждения

леонид Суп

сегодня, 13:08

Кто может быть не согласен с запретом указкнных каналов ??? Медведчук , Рабиновичи ...,Шуфричи ипрочие кумов"я .Давно пора приструнить всех ,а их ешё целая орава, этих антиукраинских и "борцов"...Зеленский не трусь ! Нормальные украинцы с тобой....

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ