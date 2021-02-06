ООН выразила обеспокоенность закрытием каналов ZIK, NewsOne и 112

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на своей официальной странице в Facebook опубликовала заявление относительно решения СНБО о применении санкций к Тарасу Козака и его телеканалов ZIK, 112 и NewsOne.

Заявление мониторинговой миссии по правам человека. Фото: источник

В заявлении ООН сообщает, что данные события повлияют в Украине на свободу слова.

"Государства должны уважать, защищать и предоставлять право на свободу выражения взглядов, включительно с правами на поиск, получение и распространение различной информации и идей", — говорится в сообщении ООН.

Особое внимание Мониторинговая миссия обращает на то, что введение санкций СНБО привело к немедленной отмене лицензий и блокировке вещания каналов.

Согласно тексту сообщения, сейчас в ООН проводится тщательный анализ того, соответствует ли решение Президента Украины международному законодательству по защите прав человека.

ООН объясняет, что нынешние беспокойства связаны с тем, действительно ли меры по ограничению свободы слова являются необходимыми и пропорциональными. Организация отмечает, что все государства имеют право на противодействие дезинформации, но при условии сбалансированного подхода для недопущения дискриминационных ограничений свободы слова.

Мониторинговая миссия пообещала подготовить выводы после всестороннего анализа этого решения. Результаты будут направлены официальным уполномоченным представителям заинтересованных сторон.

Напомним, 2 февраля Президент Украины подписал Указ во исполнение решения СНБО о применении санкций против нардепа Тараса Козака, одна из которых предусматривает аннулирование всех лицензий в том числе на деятельность телеканалов ZIK, NewsOne и 112. "Комментарии" рассказывали, что СНБО обещает закрыть и другие телеканалы и ввести санкции против народных депутатов.



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