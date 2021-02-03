Зеленский публично прокомментировал блокировку каналов 112, NewsOne и Zik

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал введение санкций против телеканалов 112, NewsOne и Zik, который связывают с Виктором Медведчуком. Глава государства назвал решение СНБО борьбой за правду. Об этом Гарант написал на своем аккаунте в Twitter.

Зеленский. Фото: Liga

Президент заявил, что телеканалы, принадлежащие Тарасу Козаку (также попавшему под санкции) занимались антиукраинской пропагандой и получали финансирование с территории России.

По словам Зеленского, данное решение, которое заблокировало вещание телеканалов далось ему нелегко.

Президент Украины подчеркнул, что власть поддерживает свободу слова в нашей стране. В то же время он заявил о том, что не приемлет российскую пропаганду на украинских телеканалах, которую финансируют из РФ.

Он сказал, что политика каналов подрывала Украину в борьбе за европейское будущее и ставила под сомнение евроатлантическую интеграцию.

В конце Президент заявил, что решение является борьбой за правду и европейские ценности, которые есть и будут неотъемлемой частью борьбы за независимость Украины.

Стоит отметить, что свой пост Зеленский написал на английском языке.

Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель заявила о том, что каналы 112, NewsOne и Zik поддерживались страной агрессором, а министр культуры Александр Ткаченко сказал о том, что вышеупомянутый медиапул занимался информационным терроризмом.

Телеканалы 112, NewsOne и Zik формально принадлежат депутату от ОПЗЖ, однако фактическим их хозяином называют Виктора Медведчука.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, чем закончится противостояние Кремля и Навального.

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