Претендент на главу Минэнерго: каковы шансы Германа Галущенко

Кандидатуру вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко подали на должность министра энергетики. Почему именно его? Поддержит ли Рада? Сможет ли Галущенко решить основные задачи во главе Минэнерго? "Комментарии" узнали прогнозы экспертов.

Кто возглавит Минэнерго. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Голосов для поддержки кандидатуры Галущенко хватит"

Политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок считает, что назначение Галущенко готовилось давно и системно.

"Еще три недели назад появилась информация, что и.о. министра энергетики Юрий Витренко написал заявление. На следующий день он опроверг ее. Но, учитывая вчерашнее представление Шмыгаля о назначении нового министра энергетики без приставки и.о., похоже, что такое заявление вполне может быть не выдумкой, а реальностью, — отмечает Валерий Клочок. – СМИ связывают Галущенко то с Деркачем, то с Ахметовым, то с Коболевым. Но это не так важно. Потому что глава ведомства вряд ли в принципе сможет влиять на изменение правил на энергетическом рынке, который в Украине уже сформирован со своими правилами "дикого запада". И который является абсолютно неприемлемым для украинцев из-за их низкой платежеспособности".

Эксперт подчеркивает, что задолженность по оплате за энергоносители постоянно растет, но это не мешает увеличивать свое состояние тем, кто имеет бизнес в энергосекторе.

"Никаких инициатив, которые свидетельствовали бы об изменении правил на энергорынке, не озвучивается. И намерений таких власть не демонстрирует. Поэтому я сомневаюсь, что в принципе что-то может измениться после назначения нового главы министерства энергетики. Принятие любых изменений будут блокироваться народными депутатами, приближенными к тому же Ахметову, Коломойскому или другим олигархам, имеющим интерес в энергетическом секторе", — уверен Валерий Клочок.

По его мнению, голосов для поддержки кандидатуры Галущенко хватит. Тем более, отмечает эксперт, что уже прозвучало очень интересное заявление первого заместителя спикера парламента Руслана Стефанчука о наличии формальных оснований для роспуска Рады, которыми имеет право (если что) воспользоваться президент Владимир Зеленский.

"А такие заявления просто так накануне таких голосований не делаются, — подчеркивает Валерий Клочок. — Под эту гребенку могут подогнать принятие и других важных для власти (читай финансово-промышленных групп) решений. И в этом раскладе дальнейшая судьба Витренко даже не на втором месте".

"Проблемы в энергетике Галущенко не решит"

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что Витренко, которого с таким трудом продвигали в министры (Рада дважды провалила голосование, после чего пришлось принимать закон, расширяющий права и.о. министра, а и.о. может назначить и Кабмин) уходит, потому что понял — ему не светит быть премьером. А именно этого он, по мнению эксперта, хотел.

"За Витренко не проголосовали даже в качестве полноценного министра. Его пыл резко упал. Он метил на место Шмыгаля, а теперь дошло, что этого не будет. Вот и решил уходить. Давно грозился, что уйдет в частный бизнес. Но думаю, что он всё же будет пытаться устроиться в госпредприятия, где можно дерибанить деньги особо не работая", — прогнозирует Тарас Загородний.

После того как стало ясно, что Витренко уходит, встал вопрос — на кого менять. Эксперт отмечает, что нужен был кандидат, который устраивал бы все олигархические группы. На это наложилась еще и давняя проблема нынешней власти – отсутствие кадрового резерва. В итоге, говорит Загородний, сделали ставку человека, который хоть и занимает пост вице-президента "Энергоатома", но к энергетике отношения не имеет. Галущенко работал в прокуратуре, МИД, Минюсте, в Администрации президента. У него диплом юриста и магистра международного менеджмента.

"Но это – не об энергетике. Так что просто будет делать, что говорят. Исходя из этого, думаю, подбирали кандидатуру в главы Минэнерго", — считает Загородний.

Эксперт отмечает, что даже если Рада не поддержит Галущенко, как ранее "прокатила" Витренко, его всё равно сделают министром. С приставкой и.о. Через решение правительства.

По мнению Тараса Загороднего, проблемы в энергетике Галущенко не решит.

"Главная проблема в том, что у нас неподконтрольный украинским властям Нафтогаз творит, что пожелает. А далее по цепочке – доли по ЖКХ (задолженность населения за поставку и распределение природного газа – составляет более 30 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды – примерно столько же, за поставку и распределение электрической энергии – около 8 млрд грн), долги теплокоммунэнерго. Кроме того, мы имеем сумасшедшие тарифы на зеленую энергетику. Страдает наша атомная энергетика. Из-за импорта электроэнергии, в том числе российской, имеем серьезные дисбалансы на собственном энергорынке. Тут комплекс проблем. И чтобы решать их, простой смены министры мало, — уверен эксперт. — Тем более – такой смены".

Как сообщалось ранее, Юлия Мендель может покинуть место пресс-секретаря Зеленского. Об этом сообщил украинский журналист.

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