Удар с «Байрактара»: война на Донбассе переходит в новую стадию

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Ольга Чародий
Применение украинскими войсками в Донецкой области разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар" в ответ на обстрелы вражеской артиллерии остается топ-темой последней недели октября. На озабоченность Германии и Франции по этому поводу ответил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В Кремле не скрывают своей злости на Турцию за поставку Украине беспилотников "Байрактар". И даже уже начали мстить. Между тем, командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что хотя "Байрактары" только один раз задействовали, они на боевом дежурстве в зоне ООС уже более полугода. Свои мнением о том, почему боевое применение "Байрактара" — серьезный ход в российско-украинском противостоянии, с порталом "Комментарии" поделился политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан.
Донбасс - фото из открытых источников
По мнению эксперта, происшедшая 26 октября атака беспилотника ВСУ по российской артиллерийской установке, обстреливающей село Гранитное на Донбассе, серьезно подкорректировала российский сценарий составленный Кремлём на осень этого года для событий в этом регионе.
"Увлеченный процессом реализации газовой атаки на страны ЕС, и в частности попыткой задушить этим способом Молдову, Путин несколько ослабил хватку в противоборстве на востоке Украины. И пропустил мяч в свои ворота. Москва явно не ожидала такого поворота событий. И, не имея заготовленных вариантов решения, начала судорожно менять свои планы, – считает Александр Курбан. – В украинском обществе ещё до конца не поняли всю значимость этого факта. Но это хорошо поняли в Москве, потому что прекрасно помнят, как в прошлом году Армения, проиграла войну Азербайджану, в значительной степени благодаря использованию дронов".
Эксперт уверен, что война на Донбассе переходит в новую стадию. И на этой стадии, украинская армия имеет значительное техническое преимущество. Дать адекватный ответ на этот вызов российская сторона пока не готова, отмечает Александр Курбан.
По словам эксперта, возникает закономерный вопрос: а стоило ли, таким образом, тревожить русского медведя и навлекать на себя новые проблемы?
Напомним, Украина заинтересована во встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в любом формате, заявил в интервью одному из телеканалов президент Украины Владимир Зеленский.
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