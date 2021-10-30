Удар с «Байрактара»: война на Донбассе переходит в новую стадию

Применение украинскими войсками в Донецкой области разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар" в ответ на обстрелы вражеской артиллерии остается топ-темой последней недели октября. На озабоченность Германии и Франции по этому поводу ответил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В Кремле не скрывают своей злости на Турцию за поставку Украине беспилотников "Байрактар". И даже уже начали мстить. Между тем, командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что хотя "Байрактары" только один раз задействовали, они на боевом дежурстве в зоне ООС уже более полугода. Свои мнением о том, почему боевое применение "Байрактара" — серьезный ход в российско-украинском противостоянии, с порталом "Комментарии" поделился политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан.

Донбасс - фото из открытых источников





По мнению эксперта, происшедшая 26 октября атака беспилотника ВСУ по российской артиллерийской установке, обстреливающей село Гранитное на Донбассе, серьезно подкорректировала российский сценарий составленный Кремлём на осень этого года для событий в этом регионе.



"Увлеченный процессом реализации газовой атаки на страны ЕС, и в частности попыткой задушить этим способом Молдову, Путин несколько ослабил хватку в противоборстве на востоке Украины. И пропустил мяч в свои ворота. Москва явно не ожидала такого поворота событий. И, не имея заготовленных вариантов решения, начала судорожно менять свои планы, – считает Александр Курбан. – В украинском обществе ещё до конца не поняли всю значимость этого факта. Но это хорошо поняли в Москве, потому что прекрасно помнят, как в прошлом году Армения, проиграла войну Азербайджану, в значительной степени благодаря использованию дронов".





Эксперт уверен, что война на Донбассе переходит в новую стадию. И на этой стадии, украинская армия имеет значительное техническое преимущество. Дать адекватный ответ на этот вызов российская сторона пока не готова, отмечает Александр Курбан.





"Показательный ответ со стороны РФ обязательно будет, по всем ключевым направлениям гибридного фронта, – продолжает эксперт. – В качестве артподготовки мы уже получили, простимулированную Кремлём, негативную реакцию со стороны официальных Парижа и Берлина. Руководство Германии и Франции, выразили серьезную озабоченность по поводу возможности срыва минских договоренностей и эскалации противостояния на линии разграничения. Имел место целый ряд официальных заявлений российского дипломатического ведомства. Далее, очевидно, будут иметь место показательные ответные действия на фронте и новый всплеск активности российской пятой колоны в самой Украине".





По словам эксперта, возникает закономерный вопрос: а стоило ли, таким образом, тревожить русского медведя и навлекать на себя новые проблемы?

"Ответ однозначный – стоило. Потому что этот медведь влез в наш дом. Потому что агрессора нужно не ублажать или успокаивать, а ослаблять всеми средствами и гнать со своей территории. Потому, что это война идёт на нашей земле и существует прямая угроза нашей независимости, – поясняет Александр Курбан. – Данная атака украинским дроном (потому что он хоть и турецкого производства, но поставлен на вооружение ВСУ) по российским позициям является типичным ходом в рамках гибридной войны. Он имеет элементы технологий рефлексивного управления поведением противника и ассиметричной войны. Это позитивный факт, который свидетельствует о нашем значительном прогрессе. Что касается реакции некоторых наших европейских союзников, демонстрирующих замаскированную пророссийскую позицию, то тут мы можем сделать соответствующие выводы и продолжать защищать свои интересы. В таких случаях нам стоит брать пример с Израиля, который на каждую атаку противников отвечает десятикратно, а озабоченную мировую общественность отправляет не очень дипломатично, но по конкретному адресу".





Напомним, Украина заинтересована во встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в любом формате, заявил в интервью одному из телеканалов президент Украины Владимир Зеленский.

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