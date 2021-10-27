Эксперт: Россия теперь еще настойчивее будет давить на Турцию, чтобы та сузила сотрудничество с Украиной

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Кравцев Сергей
Украинская армия впервые применила на Донбассе турецкий ударный беспилотник "Байрактар", успешно уничтоживший российскую артиллерию. Киев назвал это ответом на длительные обстрелы своих позиций, потерю двух военнослужащих и неспособность ОБСЕ повлиять на ситуацию. Россия теперь еще настойчивее будет давить на Турцию, чтобы та сузила сотрудничество с Украиной в сфере обороны. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Александр Юсупов.
Беспилотник «Байрактар». Фото: фейсбук Александр Юсупов
Юсупов отметил, если говорить о том, чего точно следует ожидать так того, что Россия теперь еще настойчивее будет давить на Турцию, чтобы та сузила сотрудничество с Украиной в сфере обороны.
Эксперт считает, что вероятность успеха призывов Москвы невелика даже сейчас, когда отношения между Турцией и другими странами НАТО крайне натянуты, поскольку Анкаре нужны контракты на фоне исторического падения курса турецкой лиры, она также обеспокоена наращиванием военной силы России в Черноморском регионе и Реджепу Эрдогану выгодно идти против интересов Кремля в этом вопросе для демонстрации противовеса покупке российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
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