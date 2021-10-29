Кулеба рассказал, что за «Байрактарами» Германия и Франция не увидели самого важного

Украина не есть нарушителем Минских договоренностей после применения беспилотников "Байрактар" на Донбассе. Как передает издание "Комментарии", такую позицию озвучил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, пишет "Европейская правда".

Дмитрий Кулеба Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Дмитрий Кулеба отметил, что является беспочвенными обвинения в том, что Украина нарушала Минские договорённости, подняв в воздух турецкие беспилотники на Донбассе. Это первый момент. Второй момент, на котором остановился дипломат, касался того, что прежде, чем дать ответ агрессору Вооруженные силы Украины коммуницировали через Совместный центр координации и контроля с ОБСЕ и только после этого воспользовались правом на самозащиту.

При этом министр высказал мнение, что союзники Украины должны быть взволнованы не тем, какими методами Украина защищается от агрессора, а тем, что повреждённая беспилотником гаубица строго запрещена "Минском". Вражеское оружие находилось намного ближе к линии разграничения, чем это дозволено Минскими соглашениями. В этой связи, подчеркнул Дмитрий Кулеба, возникает большой вопрос: почему, когда запрещенное Минскими соглашениями оружие находится ближе допустимого, когда из этого оружия ведётся огонь по украинским защитникам, то это не вызывает обеспокоенность со стороны партнёров, а вот, когда Украина использует беспилотники для самозащиты – это вызывает острую реакцию?

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев нисколько не сомневается в том, что Берлин по-прежнему остается сторонником мирного урегулирования конфликта на Донбассе, но высказываться по поводу происходящего нужно объективно анализируя ситуацию.

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