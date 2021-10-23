Украина, Молдова и газ: эксперт объяснил щедрый жест украинской власти

Украина поможет Молдове с газом. Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству рассмотреть этот вопрос, о чем стало известно вечером 22 октября. Ранее парламент Молдовы по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране. Что происходит в Молдове, и почему Украина сделала логичный шаг, изданию "Комментарии" рассказал эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филиппенко.

Артем Филиппенко - фото из открытых источников





"Все что касается поставок природного газа, особенно российского природного газа, является преимущественно политикой. Мы не знаем деталей переговоров между представителями молдавского правительства и" Газпромом "об условиях поставки газа в Молдову, точнее — то, что знаем, известно только из российского источника. известно лишь, что Молдова ищет возможности по всем направлениям, чтобы обеспечить себя газом в зимний период и Украина готова прийти на помощь.





Что на поверхности?





Есть внутренний фактор: определенные споры между Правительством Молдовы и руководством компании Moldovagaz. Премьер Молдовы Наталья Гаврилица критикует компанию за то, что она не выполнила обещания и не обеспечила необходимое давление в газопроводе, правительство вынуждено внедрять чрезвычайное положение. С другой, правительство и президенткой меня Санду критикуют (в первую очередь оппозиция) за то, что они перевели всю ответственность за переговоры на Moldovagaz и не стали подключать правительство. Как результат, сегодня правительство в лице вице-премьеров Владислава Кульминського и Андрея Спину все равно вынужден вести переговоры с "Газпромом".





Moldovagaz объясняет сложившуюся ситуацию тем, что договор с "Газпромом" об условиях поставки природного газа в Молдову было продлено на октябрь в последний день сентября, за несколько часов до его окончания, в результате чего не было юридической базы для организации бронирования необходимых мощностей для транспортировки природного газа через газотранспортную систему Украины для потребителей Молдовы на октябрь 2021 ". На октябрь для потребителей правобережья Днестра было законтрактовано только 67% от необходимого объема. И покрытие недостатка импорта газа осуществляется из запаса газа магистральных газопроводов Молдовы, в результате чего происходит падение давления в газотранспортной системе.





Но при этом нужно помнить, что Moldovagaz является российско-молдавским акционерным обществом, где 50% плюс 1 акция принадлежат "Газпрому"; 35,33% — правительству Молдавии, а 13,44% — Приднестровью, еще 1,23% приходится на юридических и физических лиц, миноритарных акционеров. Руководителем Наблюдательного совета Moldovagaz является Генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова. То есть фактически Россия контролирует это предприятие.





Есть также и мощный внешний фактор — позиция России. Представители "Газпрома" комментируют это так, будто причина нынешнего газового кризиса Молдовы исключительно в экономической сфере. Однако, российские чиновники, такие как Сергей Лавров или Валентина Матвиенко постоянно заявляют, что президенткой Мая Санду руководствуется Западом, критикуют ее за участие в "Крымской платформе". Причем эта версия — что проблемы с ценами на газ — это результат поддержки Украины со стороны Маи Санду, активно раскручивается пророссийской оппозицией и ее медиа.





Итак, мы здесь имеем дело с откровенным политическим шантажом. При этом на днях появилась информация о том, что Россия предлагает Румынии газ по цене в три раза дешевле, чем для Молдовы. И это также предлагают как пример — мол, Румыния тоже участвовала в "Крымской платформе", но ей готовы идти на уступки.





Есть еще и фактор неконтролируемого Приднестровского региона, который задолжал "Газпрому" около 7000000000 долларов, но пытается повесить этот долг на Молдову.





В России сейчас очень благоприятный момент для газового шантажа, поскольку является резкий рост цен на газ в Европе. Газ из альтернативного источника — Румынии, Молдова сможет получать по достроенном газопровода Яссы-Кишинев только с 2022 года, после того, как Румыния достроит на своей стороне еще одну ветку газопровода и две компрессорные станции.





Очевидно, что Россия воспользуется газовым кризисом, чтобы подорвать авторитет действующей молдавской власти. В частности, сейчас происходит определенное переформатирование пророссийских сил в Молдове. Игорь Додон стал токсичной фигурой для всех — и для своих однопартийцев и для Москвы, и он оставил мандат депутата и руководство Партией социалистов.





При таких условиях шаг со стороны Украины является вполне логичным. И он продиктован не только политическими соображениями. Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, наши страны объединены единой системой и есть определенная территория, питается с территории Молдовы. Тем более, что Украина дает этот газ в долг, что позволит нормализовать работу газотранспортной системы Молдовы и избежать возникновения кризисной ситуации.





Напомним, олигархи могут быть причастны к саботажу создания полного энергетического баланса в Украине. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время брифинга 22 октября. Также СНБО поручил Кабмину в течение трех дней принять меры по бесперебойных поставок газа (без права отключения) бытовым потребителям, бюджетным организациям, предприятиям теплоснабжения, коммунальным неприбыльным предприятиям. Эксперты оценили для портала "Комментарии" данные заявления и поручения.





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