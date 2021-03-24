Стратегия деоккупации Крыма: плюсы и минусы принятого документа

Сегодня украинское общество бурно обсуждает подписанный президентом Владимиром Зеленским указ, касающийся Крыма. Речь идет о решении СНБО "О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя" (далее — Стратегия).

Эксперты считают Стратегию деоккупации Крыма "сыроватой". Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Не так давно на сайте Президента появился и сам текст документа. "Комментарии" обратились к экспертам, которые проанализировали детали Стратегии и дали свою оценку возможности ее реализации.

Документ не учитывает права крымских татар как коренного народа Крыма

Заместитель гендиректора крымскотатарского телеканала ATR журналист Айдер Муждабаев считает, что Стратегия не учитывает ни мнения крымских татар (кырымлы), ни естественных законных прав его народа как коренного народа Украины.

"Экс-глава МИД Украины Павел Климкин был в шоке, когда я в прямом эфире ATR сообщил ему, что эту Стратегию приняли без учета мнения национального лидера кырымлы, народного депутата Украины Мустафы Джемилева и главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова. С человеческой точки зрения — это унижение моего народа. Если бы другие страны приняли какое-либо решение о судьбе Украины, не приняв во внимание мнение президента Владимира Зеленского, я испытывал бы то же самое чувство, — говорит Айдер Муждабаев.

Журналист уверен, что если права кырымлы, которые выражают и отстаивают законные представители Крыма, властью решено не учитывать, то такая Стратегия не будет действенной.

"Она не будет эффективной, поскольку не учитывают реальности — существования коренного народа Украины во временно оккупированном Крыму. Причем народа, который уже 8-й год публично сопротивляется оккупации, о чем знает весь мир. Народа, который упомянут как коренной и оккупированный в массе международных документов, в том числе ООН и Евросоюза, некоторые из которых подписаны государством Украина (!). Это абсолютный нонсенс, Климкин был удивлен не зря. Это как если бы во Вторую мировую войну написали стратегию освобождения Франции без французов, Польши — без поляков и так далее. Просто оруэлловщина какая-то, которую нам подают с невероятной помпой".

Айдер Муждабаев также уточняет, что, в отличие от Европарламента, ВР Украины до сих пор не признала крымских татар коренным народом Украины.

"Кроме прочего, наша власть таким образом чётко показала Евросоюзу, в который мы вроде как стремимся (да не вроде — по Конституции!), свое пренебрежение статьей 60 резолюции "Об Ассоциации ЕС с Украиной", принятой Европарламентом буквально месяц назад. В ней черным по белому прописано, что Европарламент настаивает на том, чтобы украинской властью были реализованы естественные права крымских татар как коренного народа Украины, в том числе право на национально-территориальную автономию в составе Украины, а именно — в Крыму. Точка".

В таком показательном игнор-поведении нынешней украинской власти журналист видит тревожные симптомы не только для крымских татар.

"Раз она [власть — ред.] не учитывает рекомендаций ЕС, указанных в одной из статей "Ассоциации", то есть подозрения в искренности её курса на евроинтеграцию, евроатлантическую интеграцию в целом. Подробно обсуждать эту явно не дописанную Стратегию деоккупации и реинтеграции АРК и города Севастополя я для себя просто не вижу смысла. Деоккупировать надо Родину крымскотатарского народа, коренного народа Крыма и Украины, освобождать надо его законную автономию в составе его страны — Украины. Будем ждать нормальную стратегию, учитывающую факт существования народа кырымлы в Украине", — резюмирует Айдер Муждабаев.

"Пока это скорее декларация о намерениях"

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко считает, что сам факт появления такого документа как эта стратегия стоит приветствовать.

"Он подтверждает последовательность политики власти в вопросе возвращения Крыма в Украину, — поясняет эксперт. — Наряду с инициативой Крымской платформы это еще один юридический документ, которые подтверждает серьезность соответствующих намерений Украины, в том числе на международной арене. Напомню, что согласно Конституции президент представляет наше государство в международных отношениях и осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью".

По мнению Михаила Дяденко, появление такой стратегии именно сейчас — признак беспомощности власти времен Порошенко, которая за 5 лет так и не сподобилась принять хоть какой-то документ в этом направлении.

"Касательно сути документа — пока это скорее декларация о намерениях, — считает эксперт. — Стратегию в таком виде можно охарактеризовать как сочинение из разряда "за всё хорошее — против всего плохого". Украине необходимо переходить от таких декларативных документов к законодательным актам. К примеру, к закону, который гарантировал бы права собственности граждан Украины и других государств на то недвижимое имущество, которое находится в Крыму и изымается сейчас российской оккупационной властью. Чтобы такой документ "зацементировал" принадлежность этой недвижимости предыдущим собственникам и определял бы априори незаконность всех проводимых оккупантами сделок, поставив на международной арене вопрос о нелегитимности принимаемых российской властью решений".

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, почему, по мнению Путина, состоялась оккупация Крыма Россией.

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