Зеленский ввел в действие Стратегию деоккупации Крыма и Севастополя

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о Стратегии деоккупации Крыма и Севастополя. Об этом говорится на официальном сайте президента.

Сообщается, что стратегия определяет комплекс мер, направленных на восстановление территориальной целостности, суверенитета Украины в международно-признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма.

Документ определяет приоритеты государства по защите прав и свобод человека, а также основные направления экономической, социальной, гуманитарной, экологической, информационной и оборонной безопасности.

Согласно этой стратегии, Украина инициирует международный переговорный процесс по определению модальностей освобождения временно оккупированной территории и восстановлению на этой территории конституционного строя Украины.

"Украина основывает и развивает Крымскую платформу как ключевой внешнеполитический инструмент консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию и восстановление территориальной целостности Украины, преодоление последствий, вызванных временной оккупацией Российской Федерацией АР Крым и города Севастополя, а также защиты прав и интересов граждан Украины", — указано в документе.

Кроме того, стратегия является призывом к объединению международных усилий в защите норм международного права и развитии мира и безопасности в Европе.

Теперь Кабинет министров должен разработать план реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма.

Как ранее сообщали "Комментарии", Украина ответила РФ на запрет украинцам владеть землей на полуострове.