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Зеленский ввел в действие Стратегию деоккупации Крыма и Севастополя

Теперь Кабмин должен разработать план реализации Стратегии

сегодня, 17:42
Автор:

Лиза Снисар

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о Стратегии деоккупации Крыма и Севастополя. Об этом говорится на официальном сайте президента.

Зеленский ввел в действие Стратегию деоккупации Крыма и Севастополя

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Сообщается, что стратегия определяет комплекс мер, направленных на восстановление территориальной целостности, суверенитета Украины в международно-признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма.

Документ определяет приоритеты государства по защите прав и свобод человека, а также основные направления экономической, социальной, гуманитарной, экологической, информационной и оборонной безопасности.

Согласно этой стратегии, Украина инициирует международный переговорный процесс по определению модальностей освобождения временно оккупированной территории и восстановлению на этой территории конституционного строя Украины. 

"Украина основывает и развивает Крымскую платформу как ключевой внешнеполитический инструмент консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию и восстановление территориальной целостности Украины, преодоление последствий, вызванных временной оккупацией Российской Федерацией АР Крым и города Севастополя, а также защиты прав и интересов граждан Украины", — указано в документе.

Кроме того, стратегия является призывом к объединению международных усилий в защите норм международного права и развитии мира и безопасности в Европе.

Теперь Кабинет министров должен разработать план реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма.

Как ранее сообщали "Комментарии", Украина ответила РФ на запрет украинцам владеть землей на полуострове


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Источник: https://president.gov.ua/news/prezident-zatverdiv-strategiyu-deokupaciyi-ta-reintegraciyi-67321
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