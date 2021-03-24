Зеленский ввел в действие Стратегию деоккупации Крыма и Севастополя

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Лиза Снисар
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о Стратегии деоккупации Крыма и Севастополя. Об этом говорится на официальном сайте президента.
Владимир Зеленский - фото из открытых источников
Сообщается, что стратегия определяет комплекс мер, направленных на восстановление территориальной целостности, суверенитета Украины в международно-признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма.
Документ определяет приоритеты государства по защите прав и свобод человека, а также основные направления экономической, социальной, гуманитарной, экологической, информационной и оборонной безопасности.
Согласно этой стратегии, Украина инициирует международный переговорный процесс по определению модальностей освобождения временно оккупированной территории и восстановлению на этой территории конституционного строя Украины.
Кроме того, стратегия является призывом к объединению международных усилий в защите норм международного права и развитии мира и безопасности в Европе.
Теперь Кабинет министров должен разработать план реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма.
Как ранее сообщали "Комментарии", Украина ответила РФ на запрет украинцам владеть землей на полуострове.
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