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Путин рассказал, почему Россия оккупировала Крым

Глава Кремля назвал главную причину нападения на Украину

сегодня, 10:35
Автор:

Гриниченко Дима

Президент России Владимир Путин рассказал о том, почему Россия оккупировала украинский Крым в марте 2014 года. Главной причиной, которая дала возможность оккупации полуострова, глава Кремля считает "укрепление государства". Об этом он заявил в эфире российских пропагандистских телеканалов.

Путин рассказал, почему Россия оккупировала Крым

Фото: Regnum

По словам Путина, благодаря тому, что Россия смогла "укрепить государство изнутри", ей удалось оккупировать территорию украинского полуострова. Он отметил, что оккупация Крыма является "ярким и историческим событием".

Главными достижениями своего более чем 20-летнего правления в России Путин назвал "собирание" земель, а также заявил, что при его президентстве жители РФ стали жить намного лучше. Путин сравнил экономическую ситуацию в 1990-х годах и в начале 2000-х с тем, что есть сегодня. 

Справка: в феврале 2014 года на территории Крыма появились российские военные без опознавательных знаков, которые захватили здание крымского парламента, аэропорт в Симферополе и другие объекты стратегической инфраструктуры. 

16 марта был проведен незаконный "референдум", который не признала Украина и страны-члены международного сообщества. Через несколько дней, вопреки всем нормам международного права, президент России Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к РФ.

В апреле 2014 года Россия начала вооруженную агрессию против Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта, который продолжается до сих пор, погибло более 14 тысяч украинских граждан. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, во сколько обойдется создание партии в Украине.

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Обусуждения

иван

сегодня, 11:26

Його б дурнэм назвали, якщо бы вин цього нэ зробыв. Штаты швыдко б натыкалы свойих ракэт и пидставылы нэньку-Украйину пид ядэрнэ пэкло.

аноним

сегодня, 11:16

и так пошёл 8 ой год пиндосовского правления Усраины, маразм крепчает.

Алекс

сегодня, 10:47

Сволочь дремучая.

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