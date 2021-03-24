На сайте президента опубликовали Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Она предусматривает, в частности, создание Крымской платформы. Полный текст документа позже был опубликован на сайте президента 24 марта.

Стратегия состоит из преамбулы и 97 пунктов, которые разбиты на общие положения, руководящие принципы и приоритетные направления.

В частности, в документе говорится о том, что оккупированные Крым и Севастополь являются неотъемлемыми частями Украины, о приоритетности дипломатического пути завершения конфликта, а также о том, что реинтеграция будет проходить с учетом стратегического курса на вступление в НАТО и Евросоюз.

Кроме того, согласно Стратегии, Украина настаивает на демилитаризации и денуклеаризации Крымского полуострова и уделяет особое внимание созданию международной платформы, целью которой является полное освобождение Крыма от Российской Федерации.

Напомним, что стратегия определяет комплекс мер, направленных на восстановление территориальной целостности, суверенитета Украины в международно-признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма. Документ определяет приоритеты государства по защите прав и свобод человека, а также основные направления экономической, социальной, гуманитарной, экологической, информационной и оборонной безопасности.

Согласно этой стратегии, Украина инициирует международный переговорный процесс по определению модальностей освобождения временно оккупированной территории и восстановлению на этой территории конституционного строя Украины. Теперь Кабинет министров должен разработать план реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма.