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Главная Новости Политика внешняя политика Прокуратура АР Крым начала уголовное производство касательно 23 российских артистов: полный перечень
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Прокуратура АР Крым начала уголовное производство касательно 23 российских артистов: полный перечень

Досудебное расследование будет осуществлять СУ ГУ СБУ в АР Крым

сегодня, 21:15
Автор:

Татьяна Веремеева

Прокуратура Автономной Республики Крым и г. Севастополя сообщила о том, что начато уголовное производство по факту незаконного въезда \ выезда из \ на оккупированный полуостров 23 российских артистов. В сообщении говорится, что указанные знаменитости направлялись в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив.

Прокуратура АР Крым начала уголовное производство касательно 23 российских артистов: полный перечень

Уголовное производство. Фото из открытых источников

"Уголовное производство начато по обращению председателя ОО "Евромайдан-Крым" Сергея Мокренюка. Противоправные действия указанных граждан Российской Федерации квалифицированы по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины, досудебное расследование будет осуществляться СУ ГУ СБУ в АР Крым", — сказано в официальном сообщении.

По данным информационного агентства "Голос Крыма", производство открыто в отношении этих артистов:

Лариса Долина;
Дима Билан;
Дмитрий Харатьян;
Валерия;
Марина Ким;
Александр Миньков;
Зара;
Денис Майданов;
Александр Скляр;
Кормухина;
Алена Свиридова;
Роман Пашков;
Олег Газманов;
Жасмин;
Григорий Лепс;
Юлианна Караулова;
Александр Буйнов;
Пелагея;
Стас Пьеха;
Юлия Волкова;
Олег Шаумаров;
Наталья Майданова;
Руслан Тагиев.

Российские артисты, перечисленные выше, ситуацию пока не комментировали.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о том, почему Россия оккупировала украинский Крым в марте 2014 года. Главной причиной, которая дала возможность оккупации полуострова Крым, глава Кремля считает "укрепление государства". По словам Путина, благодаря тому, что Россия смогла "укрепить государство изнутри", ей удалось оккупировать территорию украинского полуострова. Он отметил, что оккупация Крыма является "ярким и историческим событием".


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