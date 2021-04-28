Российская сторона заблокировала очередное заседание ТКГ - Гармаш

Россия продолжает привлекать к Минскому процессу свою "экспертку" Майю Пирогову, которую украинский суд признал виновной в терроризме. Поэтому 27 апреля не состоялось запланированное заседание рабочей подгруппы по политическим вопросам. Об этом сообщил представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш на своей странице в Facebook.

Сергей Гармаш - фото: Facebook Гармаша

По его словам, вчера вместо официального заседания с полномочными представителями состоялась неформальная сессия в ограниченном формате участников,

"Заседание политгрупы не произошло, оно по-прежнему блокируется Россией попытками втянуть в ТКГ террористку и других "общественных экспертов", — говорит Гармаш.

Также представитель Донецка в ТКГ отметил, что представители от РФ распространяют в СМИ фейки о признании Украиной конфликта на Донбассе гражданской войной.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года.

Ранее Гармаш заявлял, что Российская Федерация привлекает своих экспертов по вопросам Донбасса для вытеснения переселенцев из ТКГ.

Напомним, спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что президент России Владимир Путин фактически отказался от Минских соглашений, когда ответил Владимиру Зеленскому на предложение о встрече на Донбассе.

"Комментарии" сообщали о том, когда прекратится обострение ситуации на Донбассе.

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