Российская сторона заблокировала очередное заседание ТКГ - Гармаш

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Данило Матюха
Россия продолжает привлекать к Минскому процессу свою "экспертку" Майю Пирогову, которую украинский суд признал виновной в терроризме. Поэтому 27 апреля не состоялось запланированное заседание рабочей подгруппы по политическим вопросам. Об этом сообщил представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш на своей странице в Facebook.
Сергей Гармаш - фото: Facebook Гармаша
По его словам, вчера вместо официального заседания с полномочными представителями состоялась неформальная сессия в ограниченном формате участников,
Также представитель Донецка в ТКГ отметил, что представители от РФ распространяют в СМИ фейки о признании Украиной конфликта на Донбассе гражданской войной.
Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.
Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года.
Ранее Гармаш заявлял, что Российская Федерация привлекает своих экспертов по вопросам Донбасса для вытеснения переселенцев из ТКГ.
Напомним, спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что президент России Владимир Путин фактически отказался от Минских соглашений, когда ответил Владимиру Зеленскому на предложение о встрече на Донбассе.
"Комментарии" сообщали о том, когда прекратится обострение ситуации на Донбассе.
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Bujhm
28 апреля 2021, 14:04
Уже давно пора понять, что Крым и другие оккупированные территории сейчас вернуть не удастся. Украине нечего предложить людям на этих территориях, кроме заканчивающейся "эпохи бедности" которая плавно переходит в эпоху нищеты. Безработица, засилие олигархов и госчиновников, нищета, продажные суды и коррупция. Все это у них уже есть, а менять российское жалкое существование на украинское нет смысла. Если Украина станет развитой страной и обеспечит приемлемый жизненный уровень для всех граждан, а не только для "высших" , как сейчас, то и люди из Крыма и Донбаса сами вернутся в Украину. И никакой путин им не помешает.
Брат
28 апреля 2021, 14:02
юкрейна сама по себе террористическое недогосударство.Так что выполняйте соглашения,которые подписали,нечего вертеться,как карась на сковороде.Зря Путин пожалел вас в 2014-неблагодарный вы народец.