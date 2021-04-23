В ТКГ заявили, что Путин фактически отказался от Минских соглашений

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что президент России Владимир Путин фактически отказался от Минских соглашений, когда ответил Владимиру Зеленскому на предложение о встрече на Донбассе. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Владимир Путин. Фото: kremlin

22 апреля Владимир Путин, отвечая на предложение Владимира Зеленского о встрече на Донбассе, заявил, что готов провести встречу в Москве и предложил украинскому президенту вести переговоры с террористами в ОРДЛО. По словам Арестовича, Украина никогда не будет вести переговоры с террористами.

Спикер украинской делегации назвал это принципиальной позицией нашего государства. Он отметил, что этим высказыванием Путин по факту отказался от выполнения Минских соглашений. Арестович подчеркнул, что Путин произнес словосочетание "с республиками ДНР-ЛНР", которые Россия никогда не признавала.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, когда прекратится обострение ситуации на Донбассе.

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