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Главная Новости Политика внешняя политика В ТКГ рассказали, когда прекратится обострение на Донбассе
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В ТКГ рассказали, когда прекратится обострение на Донбассе

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал, когда стоит ждать снижения эскалации на Донбассе

сегодня, 11:05
Автор:

Гриниченко Дима

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, когда стоит ожидать снижения эскалации на линии фронта на Донбассе. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

В ТКГ рассказали, когда прекратится обострение на Донбассе

Обострение на Донбассе. Фото: Google

По его словам, снижение эскалации ожидается после очередного заседания минской ТКГ, которое состоится 28 апреля. Он отметил, что на встрече политических советников лидеров стран нормандской четверки был сделан особый упор на том, чтобы соблюдать режим полного прекращения огня. 

Арестович заявил, что на заседании подгруппы ТКГ по безопасности, которое состоялось на следующий день, стороны также подтвердили приверженность режиму прекращения огня. Итоговый документ будут рассматривать на заседании ТКГ 28 апреля. Спикер украинской делегации заявил, что есть надежда на согласование и принятие документа, который даст возможность снизить эскалацию на фронте. 

Справка: Алексей Арестович был назначен спикером украинской делегации в минской ТКГ в октябре 2020 года. В декабре глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил его внештатным советником по стратегическим коммуникациям в сфере национальной безопасности и обороны.

До прихода в политику Арестович был известен как блогер, военный обозреватель, актер, лектор и ветеран войны на Донбассе. 

Российская агрессия на Донбассе продолжается с апреля 2014 года. В последние две недели Россия массово стягивает войска к границам, а боевики в ОРДЛО постоянно срывают режим тишины, убивая украинских солдат. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Кулеба обратился к странам Запада.

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Источник: https://censor.net/ru/v3261268Источник: https://censor.net/ru/v3261268


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/vlast-news/9503-arestovich-rasskazal-kogda-eskalaciya-na-donbasse-mozhet-poyti-na-spad
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