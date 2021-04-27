Переселенцы Донбасса могут выйти из ТКГ - Гармаш

Российская Федерация привлекает своих экспертов по вопросам Донбасса для вытеснения переселенцев из Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Об этом заявил представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш на своей странице в Facebook.

Сергей Гармаш - фото: Facebook Гармаша

По его словам, на последних неформальных переговорах российская сторона вдруг выступила с предложением вернуться к работе в "прежнем составе", где, в том числе, задействованы приглашенные из Москвы "полномочные представители".

"То есть, цель — вернуть монополию на представительство в переговорах по ОРДЛО московским марионеткам, выбросить из переговорного процесса переселенцев. Мы очень мешаем России в субъективизации ОРДЛО как стороны конфликта, а для нее в этом — весь смысл Минска", — пишет Гармаш.

Представитель Донецка в ТКГ также отметил, что сейчас позиция Украины относительно таких провокаций остается неизменной: присутствие "экспертов" от "Л/ДНР" означает выход украинской стороны с переговорной комнаты.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года.

Напомним, спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что президент России Владимир Путин фактически отказался от Минских соглашений, когда ответил Владимиру Зеленскому на предложение о встрече на Донбассе.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, когда прекратится обострение ситуации на Донбассе.

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