Россия отводит войска от границы: может ли Украина расслабиться

Начиная с пятницы, 23 апреля, должен начаться отвод российских войск, дислоцирующихся неподалеку Украины. Судя по заявлениям Минобороны России, отдельные подразделения отступят как от украинской границы, так и из аннексированного Крыма. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, зачем РФ было "бряцать оружием", а после спокойно уходить. Специалисты рассказали, стоит ли Украине и Западу расслабиться.



РФ начнет отводить войска от границ Украины с 23 апреля. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"Отвлекающий маневр, чтобы пустить пыль в глаза НАТО"

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили считает, что под видом учений, Россия продемонстрировала команде Зеленского и странам-членам НАТО свои возможности. В первую очередь, они касаются возможности сравнительно быстро перебросить войска к границам Украины сразу с трех направлений (в том числе с южного) и нанести молниеносный удар. Если РФ посчитает это целесообразным.

"Такие манипуляции рассчитаны на то, чтобы добиться от Зеленского более уступчивой позиции и согласия выполнить политическую часть Минских соглашений, — отмечает эксперт. — Также россияне ввели в оборот тему "защиты российских граждан" на Донбассе. По сути — украинских граждан, которым выдали российские паспорта".

По мнению эксперта, Россия пытается изменить восприятия Западом ее агрессии на востоке Украины.

"Заявление Шойгу о том, что военные части Южного и Западного военных округов начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации, может быть нацелено на то, чтобы немного разрядить накалившуюся атмосферу в отношениях России и Запада. Особенно после того, как всплыли детали расследования о причастности российских спецслужб к взрывам складов с оружием в Чехии. Это своего рода отвлекающий маневр, чтобы пустить пыль в глаза НАТО, что их опасения беспочвенны и никакой угрозы со стороны РФ, якобы, нет", — уверен Георгий Кухалейшвили.

Бдительность терять нельзя

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны Катерина Коваль предупреждает, что никаким российским заявлениям нельзя верить. Как и тому, что страна-агрессор делала всё ради учений, что она убирает войска. Всё это в стиле "ихтамнет" на Донбассе.

"Всё, что мы сейчас наблюдаем и будем наблюдать — это очередная игра, маневры, манипуляция со стороны России. Цель — добиться разморозки отношений с Западом, ослабления санкций или хотя бы не усиления их. Спасти "Северный поток-2", заставить Украину выполнять Минские соглашения в кремлевской трактовке. Ни одна из целей пока не достигнута. Так что провокации разных масштабов, на разных фронтах, особенно информационном, будут продолжаться", — прогнозирует Катерина Коваль

По ее мнению, Украине следует активно заниматься укреплением нашей обороноспособности, модернизацией ВСУ. И быть готовой к любым сценариям.

"Нам ни в коем случае нельзя терять бдительность, — уверена эксперт. — Путинская Россия ведет политику империализма. Из истории известно, что все империи вели захватническую политику. Именно такую исповедует нынешний российский режим".

Также Коваль напомнила, что украинская доверчивость и недооценка противника уже стоили нам потерянных территорий и массы жертв. Эксперт подчеркивает, что повторять такие ошибки нельзя.

Ранее "Комментарии" сообщали, как планирующийся отвод российских военнослужащих от границы прокомментировал глава украинского государства Владимир Зеленский.

Также на портале можно узнать о проходящих нынче в оккупированном Крыму военных учениях РФ. В нашем материале найдется информация о количестве участвующих бойцов и задействованной техники.

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