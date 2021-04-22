Россия отводит войска от границы: может ли Украина расслабиться

BTC/USD
54488.55
ETH/USD
2585.96
LTC/USD
280.91
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
33.85
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Начиная с пятницы, 23 апреля, должен начаться отвод российских войск, дислоцирующихся неподалеку Украины. Судя по заявлениям Минобороны России, отдельные
подразделения отступят как от украинской границы, так и из аннексированного
Крыма. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, зачем РФ было "бряцать
оружием", а после спокойно уходить. Специалисты рассказали, стоит ли Украине и
Западу расслабиться.
РФ начнет отводить войска от границ Украины с 23 апреля. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
Политолог-международник Георгий Кухалейшвили
считает, что под видом учений, Россия продемонстрировала команде Зеленского и
странам-членам НАТО свои возможности. В первую очередь, они касаются
возможности сравнительно быстро перебросить войска к границам Украины сразу с
трех направлений (в том числе с южного) и нанести молниеносный удар. Если РФ посчитает
это целесообразным.
"Такие манипуляции рассчитаны на то, чтобы
добиться от Зеленского более уступчивой позиции и согласия выполнить
политическую часть Минских соглашений, — отмечает эксперт. — Также россияне ввели
в оборот тему "защиты российских граждан" на Донбассе. По сути — украинских
граждан, которым выдали российские паспорта".
По мнению эксперта, Россия пытается изменить
восприятия Западом ее агрессии на востоке Украины.
"Заявление Шойгу о том, что военные части
Южного и Западного военных округов начнут возвращаться с южных рубежей в пункты
постоянной дислокации, может быть нацелено на то, чтобы немного разрядить
накалившуюся атмосферу в отношениях России и Запада. Особенно после того, как
всплыли детали расследования о причастности российских спецслужб к взрывам
складов с оружием в Чехии. Это своего рода отвлекающий маневр, чтобы пустить
пыль в глаза НАТО, что их опасения беспочвенны и никакой угрозы со стороны РФ,
якобы, нет", — уверен Георгий Кухалейшвили.
Эксперт в вопросах национальной безопасности и
обороны Катерина Коваль предупреждает, что никаким российским заявлениям нельзя
верить. Как и тому, что страна-агрессор делала всё ради учений, что она убирает
войска. Всё это в стиле "ихтамнет" на Донбассе.
"Всё, что мы сейчас наблюдаем и будем
наблюдать — это очередная игра, маневры, манипуляция со стороны России. Цель —
добиться разморозки отношений с Западом, ослабления санкций или хотя бы не
усиления их. Спасти "Северный поток-2", заставить Украину выполнять Минские соглашения
в кремлевской трактовке. Ни одна из целей пока не достигнута. Так что
провокации разных масштабов, на разных фронтах, особенно информационном, будут
продолжаться", — прогнозирует Катерина Коваль
По ее мнению, Украине следует активно
заниматься укреплением нашей обороноспособности, модернизацией ВСУ. И быть
готовой к любым сценариям.
"Нам ни в коем случае нельзя терять
бдительность, — уверена эксперт. — Путинская Россия ведет политику
империализма. Из истории известно, что все империи вели захватническую
политику. Именно такую исповедует нынешний российский режим".
Также Коваль напомнила, что украинская доверчивость и недооценка противника уже стоили нам потерянных территорий и массы жертв. Эксперт подчеркивает, что повторять такие ошибки нельзя.
Ранее "Комментарии" сообщали, как планирующийся отвод российских военнослужащих от границы прокомментировал глава украинского государства Владимир Зеленский.
Также на портале можно узнать о проходящих нынче в оккупированном Крыму военных учениях РФ. В нашем материале найдется информация о количестве участвующих бойцов и задействованной техники.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости