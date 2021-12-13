logo

BTC/USD

47880.51

ETH/USD

3915.51

LTC/USD

150.52

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

30.73

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Разумков объявил о наборе в "команду единомышленников": подробности (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Разумков объявил о наборе в "команду единомышленников": подробности (ВИДЕО)

Разумков намерен посетить каждую область Украины

сегодня, 17:15
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

Экс-глава украинского парламента Дмитрий Разумков объявил о наборе желающих в свою команду. Соответствующее заявление бывший спикер Верховной Рады разместил в своем Telergam-канале. 

Разумков объявил о наборе в "команду единомышленников": подробности (ВИДЕО)

Дмитрий Разумков - фото: Пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины

"Я знаю, что вы слышали, что мы собираем команду единомышленников и уверены, что у каждого из вас есть желание двигаться вперед и развиваться. Поэтому пора расширяться и привлекать к команде людей, которые действительно готовы менять страну к лучшему. И с сегодняшнего дня каждый из вас может присоединиться к нашей команде…", — сказал Разумков. 

По словам Разумкова, любой желающий сможет стать частью его команды, заполнив анкету на сайте или позвонив по номеру горячей линии, указанной в сообщении. 

Кроме того, экс-спикер Верховной Рады анонсировал планы посетить каждую область Украины. 

Напомним, что 7 октября народные депутаты отправили Дмитрия Разумкова в отставку 284 голосами "за". Спустя месяц политик опубликовал обращение о создании межфракционного объединения (МФО) "Розумна політика" с перечнем народных избранников, которые стали членами его команды.  

По словам самого Разумкова, он имеет огромное желание построить новую партию, с которой удастся реализовать все то, что не удалось со "Слугой народа". Разумков подчеркивает, что собирается строить именно партию, а не политический проект, как часто говорят его оппоненты.

Экс-спикер ВР еще точно не определился с названием своей политической силы и даже не озвучил первую пятерку членов своей партии, а социологи уже показывают, что пока что "партия на бумаге" бывшего спикера Верховной Рады точно преодолевает проходной барьер в парламент и может спокойно конкурировать с лидерами парламентской гонки.

Эксперты для издания "Комментарии" оценивали перспективы политической силы Разумкова и возможную реакцию Офиса президента. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!