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Разумков рассказал, какую партию он собирается строить

Новая партия Дмитрия Разумкова не будет базироваться на одной идеологии

сегодня, 10:02
Автор:

Кравцев Сергей
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Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков имеет огромное желание построить новую партию, с которой удастся реализовать все то, что не удалось со "Слугой народа". Разумков подчеркивает, что собирается строить именно партию, а не политический проект, как часто говорят его оппоненты. Как передает портал "Комментарии", об этом Дмитрий Разумков рассказал в интервью телеканалу "Эспрессо".

Разумков рассказал, какую партию он собирается строить

Дмитрий Разумков. Фото: Украинская правда

Дмитрий Разумков еще точно не определился с названием своей политической силы и даже не озвучил первую пятерку членов своей партии, а социологи уже показывают, что пока что "партия на бумаге" бывшего спикер Верховной Рады точно преодолевает проходной барьер в парламент и может спокойно конкурировать с лидерами парламентской гонки. Сам же Разумков подчеркивает важный аспект – он пока только на начальном пути строительства своей партии, задача которой будет вновь дать возможность поверить людям в то, что позитивные изменения в стране реально осуществить.

По словам парламентария, его политическая сила не будет придерживаться какой-то одной идеологии, потому что на это сегодня нет запроса у общества и многие идеологии уже перемешались. 

"Это будет умеренный консерватизм. В сегодняшних условиях иметь какую-то абсолютную идеологию не выйдет. Оно уже у на настолько перемешано и настолько пересекается между собой, что будет аспекты с разных идеологических течений, но, как базу, я брал бы умеренный консерватизм", – отметил Дмитрий Разумков.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперт спрогнозировал, что во время будущих выборов Разумков "потопит" других политиков и выйдет с действующим президентом Зеленский во второй тур. 



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=b0T0PLbYcjc
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