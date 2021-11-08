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Разумков опубликовал список из 25 депутатов, вошедших в его межфракционное объединение

На следующей пленарной неделе глава заседания должен официально объявить о создании объединения

сегодня, 10:16
Автор:

Елизавета Черных
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Экс-спикер украинского парламента Дмитрий Разумков обнародовал обращение о создании межфракционного объединения (МФО) "Розумна політика", а также перечень народных депутатов, которые вошли в его команду. Соответствующие документы политик разместил на своей странице в Facebook. 

Разумков опубликовал список из 25 депутатов, вошедших в его межфракционное объединение

Дмитрий Разумков - фото: Пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины

Разумков отметил, что обращение уже рассматривается руководством Верховной Рады. На следующей пленарной неделе глава парламентского заседания должен официально объявить о создании объединения. 

Так, в МФО вошли 25 народных избранников, среди которых 21 "слуга народа", исключенная из фракции Людмила Буймистер, а также двое депутатов из "Батькивщины". Сам же Разумков в списке под номером один. 


При этом экс-спикер Рады также отметил, что любая политика должна быть честной и открытой и базироваться именно на таких принципах. 

Напомним, что 5 ноября стало известно, что Дмитрий Разумков собирается создать МФО "Розумна політика". Как видно из названия, лидером новосозданного объединения должен стать экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чем говорит такой шаг бывшего главы парламента и к чему он может привести. При этом специалисты обращали внимание, что активную позицию против команды президента занимает всё больше политиков. К тому же, понижающиеся рейтинги президента и его партии, увеличение тарифов за коммунальные услуги явно не сыграют в такой ситуации на руку власти. 

Также на портале "Комментарии" - Рост рейтинга Дмитрия Разумкова пугает Офис президента: лишат ли экс-спикера депутатского мандата. 


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