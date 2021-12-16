Политический прогноз для Украины на 2022 год: каких важных решений и событий ожидать

Украину в 2021 год не накрыли внеочередные выборы, хоть их прочили многие. Не случилось и переформатирования монобольшинства, хоть оно значительно ослабло. При этом Офис президента породил ряд новых конфликтов и нажил ряд новых врагов, которые еще недавно были союзниками.

Верховная Рада - фото: Twitter / Verkhovna Rada

Чего ждать в 2022-м? Эксперты озвучили для издания "Комментарии" внутриполитический прогноз.

Зеленскому есть смысл в 2022-м попытаться путем досрочных выборов оформить свою повторную легитимизацию как главы государства. И, заручившись поддержкой народа, продолжить борьбу с олигархами. Если этого не произойдет, мы увидим наращивание политического кризиса

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий ожидает усиления политического кризиса.

– мы видим кризис вялотекущий, – отмечает эксперт. – При этом понятно, что у нынешней власти осталось до полугода, чтобы или договориться с тем же Ахметовым (с которым ОП серьезно зарубился) и другими олигархами – или каким-то образом перезапустить эту свою борьбу с ними. Чисто пиаровскую, на самом деле". "Опросы демонстрируют несоответствие нынешней электоральной картины и той расстановки сил, что есть сейчас. Если бы в соцопросах Зеленский сейчас был на 2-3 местах в президентском рейтинге, это был бы уже серьезнейший кризис. Но так как он пока лидирует

По мнению политтехнолога, Зеленскому есть смысл в 2022-м попытаться путем досрочных выборов оформить свою повторную легитимизацию как главы государства. И, заручившись поддержкой народа, продолжить борьбу с олигархами.

К сожалению, нынешняя власть не видит иного способа наполнения бюджета, кроме как выкручивать руки и давить, доить население и бизнес. Не предпринимается никаких шагов, чтобы сделать Украину инвестиционно привлекательной. Скорее – наоборот. Мы видим торможение реформ, включая судебную, а также принятие кабальных для бизнеса законов", – подчеркивает Алексей Голобуцкий. "Если этого не произойдет, мы увидим наращивание политического кризиса. На фоне экономических проблем, которые при этой власти и такой ее политике (фискализация, давление налогами) будут лишь усугубляться. Это не развитие экономики, это уничтожение бизнес-среды.

Он обращает внимание, что население, согласно всем социологическим опросам, не видит улучшения своего экономического состояния.

"И когда всё это в следующем году наложится на дальнейшее падение рейтингов, на понимание профанации с деолигархизацией, на осознание, что всё становится только хуже – начнется уже полноценный политический кризис. Который, не дай бог, приведет к уличным волнениям, – отмечает эксперт. – Есть нормальный способ завершения кризиса. Или лайт-способ – создание новой коалиции, потому что монобольшинства де-факто уже не существует. Сами "слуги" не способны собрать 226 голосов. Или более полноценное решение – досрочные парламентские выборы, по результатам которых появится достаточно пестрая коалиция. И президенту придется учитывать интересы не только своего окружения. Премьер превратился бы, наконец, в реального премьера, а не менеджера при главе ОП Ермаке. А мы бы увидели, по крайней мере, баланс сил, а не сосредоточие власти в одних руках, да еще и непрофессиональных".

В 2022 году обострятся противостояния власти — с олигархами (крупным бизнесом) и мэром Киева Виталием Кличко

Политолог, сотрудник Международного центра перспективных исследований (МЦПД) Максим Степаненко считает, что принципиально важным вопросом для внутриполитической стабильности Украины является стабильное прохождение отопительного сезона.

"Сейчас это затрудняется двумя факторами: отсутствием в нашей стране достаточного количества энергосресурсов, а также их чрезвычайной дороговизной (в первую очередь это касается газа). Остается непонятным, как власть думает решать вопрос цены газа для промышленности. Работать в таких условиях смогут далеко не все. Это может привести к закрытию предприятий, потере рабочих мест, росту социальной напряженности, – предупреждает политолог. – Выходом из ситуации мог бы стать контракт с Газпромом на прямые поставки газа из РФ. Но, насколько, видно из ситуации, такой вариант украинская власть не рассматривает. Между тем, в январе-феврале могут начаться перебои с поставками электроэнергии, а цены из-за высокой себестоимости дойдут уже до магазинов. И мы увидим очередной виток существенного повышения стоимости практических всех товаров. Параллельно с "кусающими" платежками это может создать опасный эффект".

Не менее опасным, по мнению Максима Степаненко, станут прогнозируемые в 2022 изменения в сфере тарифообразования. В сторону повышения.

и не ограничивать стоимость газа при его продаже населению (что сделано сейчас). Это, при нынешних рыночных условиях, является крайне нежелательным, – подчеркивает представитель МЦПД. Ведь уже сейчас население, в первую очередь, волнует вопрос тарифов и благосостояние — согласно соцопросам". "В новом Меморандуме с МВФ украинская власть взяла на себя обязательство осуществлять дальнейшее повышение тарифов

Обострится в 2022 году и противостояние между ОП и олигархами (крупным бизнесом), предупреждает эксперт.

"Ведь именно в новом году должен полноценно заработать т.н. "закон об олигархах", суть которого – взять под контроль их медиа. При этом никто из собственников крупных каналов точно не собирается уменьшать свое влияние на СМИ. В медиа-сфере в 2022 можно ожидать тотальной войны, – считает Максим Степаненко. – И с позиций декабря 2021 сложно сделать прогноз, чем это закончится. Но во многом от того, кто победит, будет зависеть политическое будущее отколовшегося от "слуг" экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова и его потенциальной партии".

По мнению политолога, продолжится и противостояние между командой президента и действующим мэром Киева – Кличко, которого центральные власти хотят лишить должности главы КГГА, чтобы завести туда своего человека.

"Интересные процессы могут пойти после назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Процесс уже затянут до неприличия, о чем нам периодически заявляют наши международные партнеры. На данный момент у ОП нет реальных рычагов, чтобы поставить туда своего человека. Но и оттягивать более вряд ли получится. В итоге могут получить орган, который, наконец, начнет расследовать коррупционные вопросы, связанные с представителями действующей власти (чего не делают подконтрольные этой самой власти правоохранители). В этом же ракурсе следует рассматривать вопрос продолжения судебной реформы, – говорит Максим Степаненко. – В Украине нет и не было честных судов. Но очень хотелось бы, чтобы были..."

А вот внеочередные парламентские выборы, по мнению политолога, вряд ли возможны. Ведь в них заинтересованы все, кроме действующей власти. А она будет делать всё, чтобы как можно дольше сохранить нынешнюю конфигурацию в Раде, где монобольшинства как бы нет, но есть два сателлита (группы "Доверие" и "За будущее"), которые помогают "слугам" набирать нужное количество голосов.

Управляемая дестабилизация уходящего года имеет прямое негативное влияние на перспективы развития ситуации в 2022-м

Политтехнолог Александр Кондратенко акцентирует, что внутриполитические процессы в Украине во многом зависят от внешних факторов. И не исключает, что в ближайшее время самыми серьезными потрясениями для нашей страны может оказаться то, что Путин и башни Кремля, которые хотят "додавить" ситуацию в Украине в выгодном себе ракурсе, активизируют эти усилия в 2022-м. Плюс – рост напряженности с Беларусью.

"Стабилизации политической ситуации в Украине в новом году точно не произойдет, – прогнозирует эксперт. – Управляемая дестабилизация уходящего года имеет прямое негативное влияние на перспективы развития ситуации в 2022-м. Будет рост социальной напряженности в связи с тем, что напринимали в уходящем году. Законы, связанные с повышением налогов, серьезно отразится на росте цен. Есть вероятность того, что произойдет отставка Кабмина. Что касается досрочных парламентских выборов, о которых периодически говорится, то, как по мне, это менее вероятно. Если, конечно, не "прилетят" какие-то "черные лебеди" (труднопрогнозируемые события). А они у нас "прилетают" довольно часто".

Александр Кондратенко предполагает, что после вступления в силу закона о деолигархизации мы, скорее всего, увидим ослабление одних олигархических групп и усиление других. Но точно не общую борьбу с олигархами.

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