Зеленский возглавляет президентский рейтинг, антирейтинг - делит с Порошенко: что думают эксперты

Опубликованы данные социсследования “Рейтинги и антирейтинги политиков. Социологические итоги 2021 года”, которое провел Украинский институт будущего (UIF) совместно с социологической компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп".

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Среди интересных моментов: президент Украины Владимир Зеленский, хоть продолжает оставаться на первой позиции электоральных преференций жителей страны, впервые за 2021 год занял условное четвертое место по балансу доверия.

Кроме того, Зеленский и его предшественник Порошенко делят на данный момент между собой Высший антирейтинг кандидатов в президенты.

Эксперты проанализировали приведенные результаты для издания "Комментарии".

Зеленский сейчас, как в свое время Порошенко, вошел в такое состояние, когда любая его ошибка усиливается СМИ, а любой успех остается незаметен

Политический эксперт, основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко так поясняет ситуацию:

"Наивысший антирейтинг у президентов – и действующего, и прошлого – это нормально. У нас всегда президент во всём виноват – нынешний, предыдущий. И традиционно у главы государства очень большой антирейтинг. Кстати, в нашем опросе антирейтинг Порошенко был значительно больше, чем у Зеленского. Но в целом антирейтинг действующего президента быстро растет. Жить ведь лучше не стало. Посадок нет, понятых и нужных народу реформ – нет. И вообще Зеленский сейчас, как в свое время Порошенко, вошел в такое состояние, когда любая его ошибка усиливается СМИ, а любой успех остается незаметен".

По словам Андрея Еременко, не видно, что власть пытается что-то принципиально поменять.

"А могла бы, – отмечает он. – Достаточно поднять свою предвыборную программу и начать ее выполнять. Там обещали не трогать ФОПов, ввести налог на выведенный капитал, либерализацию всего и вся. И где? По факту видим ужесточение налоговой системы. Отсутствие судебной реформы. Если попробуют выполнять свои же предвыборные обещания, может, что-то начнет получаться".

А вот забросы насчет того, что Зеленский не принес мир на Донбасс, как обещал, не совсем корректны, считает эксперт.

"Тут многое зависит не только от Зеленского. Мы видим, что Россия делает всё, чтобы мира не было, – поясняет Андрей Еременко. – Так что тут критика в адрес Зеленского и Ко в этом ракурсе не особо уместна. А вот экономические обещания президент и "слуги" должны выполнять. Но не выполняют. Налоги у нас – одни из самых больших в Европе, но при этом нет европейской защиты собственности. Всё это и приводит к тому, что рейтинги президента и "слуг" продолжают сыпаться".





Системно работать над улучшением качества жизни в стране, над достижением конкретных результатов — это единственное, что может противопоставить Зеленский и вся нынешняя власть медийной кампании против себя

По мнению политолога, эксперта аналитического портала "Слово и Дело" Валентина Гладких, если подходить с точки зрения электоральных перспектив, то особых проблем у власти нет.

"Зеленский остается безусловным лидером президентской гонки, уверенно переигрывая любого из оппонентов почти по всем регионам. Разве что уступает Бойко и Мураеву на востоке и в рамках статистической погрешности – Порошенко на западе. Что касается лидерства в балансе доверия — не доверия, тут уместно вспомнить анекдот: "Идеальный мужчина не пьет, не курит, не изменяет – и не существует". Смешко, Гройсман, Разумков, которые являются лидерами доверия, не существуют как некая весомая сила в украинской политике. Смешко присутствует лишь в медиа-пространстве, причем, на отдельных каналах. У Гройсмана есть своя фракция разве что в Виннице, где он представлен хоть как-то в политическом процессе на местном уровне. А Разумков сейчас – просто один из нардепов Верховной Рады. Это люди без партий, без структур, без ответственности – потому что не влияют на принятие тех или иных решений. И соответственно не несут ответственность за это. В отличие от нынешней власти, которую, по сути, олицетворяет фигура Зеленского", – поясняет эксперт.

Он акцентирует, что колебания рейтингов власти всегда больше, чем рейтингов оппозиции. По той простой причине, что у власти куда больше инструментов, чтобы влиять на социально-политическую, социально-экономическую ситуацию в стране. И в зависимости от того, как ситуация меняется, меняется и рейтинг власти. Если всё хорошо – он растет, если плохо – падает.

"А у оппозиции подобные колебания (и данное исследование это демонстрирует) всегда значительно меньше. Потому что те или иные перемены в стране идут в плюс или в минус власти, – отмечает Валентин Гладких. – И оппозиции сложно найти инструмент, с помощью которого она могла бы поднять свой рейтинг. Потому на сегодняшний день мы видим, что происходит определенная консолидация всех оппозиционных Зеленскому сил. Не столько, чтобы поднять свой рейтинг, сколько ради снижения рейтингов президента и партии "Слуга народа". А так как оппозиция получила поддержку со стороны финансово-промышленных групп, так называемого олигархического консенсуса, они имеют неограниченный медийный ресурс. Который 24 на 7 работает над дискредитацией власти. Вот вам и результат. Но, подчеркиваю, несмотря на падение рейтинга, Зеленский остается недосягаемым для оппонентов".

И в этом аспекте власти не нужно нервничать, уверен эксперт. Что нужно, так это системно работать над улучшением качества жизни в стране, над достижением конкретных результатов.

"Это единственное, что может противопоставить Зеленский и вся нынешняя власть медийной кампании против себя. Лишь политику реальных достижений. Чтобы люди чувствовали какие-то перемены к лучшему. А для этого власти следует посмотреть на приоритет проблем, который также отображен в этом исследовании. Это война на Донбассе, низкие зарплаты и пенсии, высокие тарифы на коммунальные услуги, коррупция. Даже коронавирус отошел на второй план. На тревожащих общество темах Зеленскому и следует сосредоточиться. И если будут определенные достижения, соответственно, изменится и рейтинг, – уверен Валентин Гладких. – А переживать из-за несуществующих политиков и рейтингов несуществующих политсил точно не стоит".

Ранее на портале "Комментарии" — Зеленский дал интервью, где сделал много заявлений в адрес Запада: что думают эксперты.

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