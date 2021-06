Покидая «Голос»: что ждет Сергея Притулу в свободном политическом плаванье

Одним из громких политических происшествий понедельника, 7 июня, стал выход известного украинского телеведущего Сергея Притулы из рядов политсилы "Голос". "Комментарии" попросили экспертов рассказать, о чем свидетельствуют такие глобальные изменения. Специалисты попробовали спрогнозировать, чего ждать от Притулы дальше и может ли он, к примеру, присоединиться к какой-то из уже существующих партий, раз заявил, что из политики не уходит.

Сергей Притула ушел из партии "Голос", но остается в политике. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"Скорее всего, решение было эмоциональным"

Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина отмечает, что выход Сергея Притулы из "Голоса" стал результатом конфликта между ним и главой партии Киры Рудик, а также отсутствием широкой поддержки среди однопартийцев.

"Напомню, что не так давно Притула заявлял о своей готовности возглавить "Голос". Соответственно, намерения покинуть ряды данной партии у него не было. Скорее всего, решение было эмоциональным", — считает Анна Малкина.

По ее мнению, решения о продолжении политической деятельности в других партийных проектах у Притулы, похоже, пока нет.

"Возможно, он надеется на соответствующее приглашение. И не исключено, что его получит, когда будет идти подготовка к старту парламентских выборов, когда будет объявлено о выходе на политическую сцену новых партий, — прогнозирует Анна Малкина. — Несмотря на то, что Сергею Притуле не удалось конвертировать талант шоумена в политический талант, у него остаётся высокий уровень узнаваемости, что делает его кандидатуру привлекательной для включения в партийные ряды".

"Политическая карьера Сергея Притулы только начинается"

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых отмечает, что в последний год партию "Голос" часто накрывало внутренними штормами. Особенно, после ухода лидера политсилы — Святослава Вакарчука.

"Попытки перетянуть на себя одеяло лидерства, влияние на депутатов ВР внутри партии, распределение финансов и их поиск — всё это приводило к постоянным скандалам, которые попадали в заголовки новостей, — подчеркивает эксперт. — Сергей Притула — человек-шоу. Ему необходимо быть первым. И находиться в партии в чужой тени ему было явно не комфортно".

По словам Олега Вострых, слухи, которые в последнее время активно муссируются в кулуарах политического бомонда (деолигархизация, возможные досрочные выборы), заставляют задумываться олигархов о раскладывании "яиц" в разные корзины. И Притула неплохо подходит на эту роль.

"В Киевсовет он смог провести небольшое количество депутатов. А если добавить информации в СМИ и финансирования, то и в Раду сможет завести группу, которая потом будет голосовать в нужном направлении, — считает эксперт. — Так что, как пел Фредди Меркьюри, "Show must go on". Ждем продолжения шоу. Жаль, что оно политическое. Мир стремительно движется вперед, а мы все барахтаемся в нашем политическом болоте. Но, вероятнее всего, что политическая карьера Сергея Притулы только начинается".

