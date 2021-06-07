Покидая «Голос»: что ждет Сергея Притулу в свободном политическом плаванье

BTC/USD
36132.19
ETH/USD
2785.93
LTC/USD
178.58
USD/UAH
27.35
EUR/UAH
33.25
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Одним из громких политических происшествий понедельника, 7 июня, стал выход известного украинского телеведущего Сергея Притулы из рядов политсилы "Голос". "Комментарии" попросили экспертов рассказать, о чем свидетельствуют такие глобальные изменения. Специалисты попробовали спрогнозировать, чего ждать от Притулы дальше и может ли он, к примеру, присоединиться к какой-то из уже существующих партий, раз заявил, что из политики не уходит.
Сергей Притула ушел из партии "Голос", но остается в политике. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
Профессор кафедры политических наук КНУ им.
Шевченко, политолог Анна Малкина отмечает, что выход Сергея Притулы из "Голоса"
стал результатом конфликта между ним и главой партии Киры Рудик, а также
отсутствием широкой поддержки среди однопартийцев.
По ее мнению, решения о продолжении
политической деятельности в других партийных проектах у Притулы, похоже, пока
нет.
Руководитель Фундации "Высшая школа
профессиональной политики" Олег Вострых отмечает, что в последний год партию
"Голос" часто накрывало внутренними штормами. Особенно, после ухода лидера политсилы
— Святослава Вакарчука.
По словам Олега Вострых, слухи, которые в
последнее время активно муссируются в кулуарах политического бомонда
(деолигархизация, возможные досрочные выборы), заставляют задумываться
олигархов о раскладывании "яиц" в разные корзины. И Притула неплохо подходит на
эту роль.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что кандидатура Сергея Притулы могла появиться в бюллетене на выборах главы Харьковского горсовета. Эксперты оценивали шансы шоумена на победу после появления билбордов с его изображением по всему Харькову. Однако чуть позже сам Притула назвал подобную информацию слухами. Подробности — в нашем материале.
Также на портале вы
можете узнать о том, как эксперты в целом относятся к политическим амбициям Притулы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости