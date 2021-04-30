Сергей Притула собирается баллотироваться в мэры Харькова — СМИ

Чем ближе к осенним выборам в Харькове, тем все больше накаляются страсти вокруг главного кресла в местном горсовете. 30 апреля во многих украинских СМИ прошла информация о новом вероятном кандидате в мэры Харькова. Как сообщается в Telegram-канале "Карточный офис", свои силы в предвыборной гонке может продемонстрировать телеведущий Сергей Притула.



Сергей Притула может побороться за кресло мэра Харькова. Фото из открытых источников

Инсайдеры пишут, что кандидатуру известного комедийного шоумена собираются поддержать некие "демократические силы Украины", якобы объединив усилия.

Официально эта информация может подтвердиться уже через несколько недель — 15 мая. Именно на эту дату, вероятно, анонсирован съезд этих самых политических партий, которые будут продвигать Притулу в Харькове.

В "Карточном офисе" также отмечают, что телеведущего, хорошо известного благодаря своему баллотированию в Верховную Раду от партии "Голос", могли "отправить" на выборы и в совсем другой регион Украины.

Сергею Притуле якобы пришлось выбирать между вариантами "двух Х" — Харьковом и Херсоном. Напомним, что в Херсонской области (округ №184) осенью должны пройти довыборы в Верховную Раду. По информации инсайдеров, шоумен отказался от возможности побороться за мандат нардепа и решил попытать удачи в борьбе за кресло, ранее занимаемое покойным Геннадием Кернесом.

Напомним, ранее "Комментарии" подробно разбирали громкий скандал в партии "Голос", который, по прогнозам экспертов, мог привести к полноценному расколу фракции в Раде. По мнению представителя Агентства моделирования ситуаций Виталия Балы, у партии действительно имеются некие перспективы специально "под Притулу".

При этом специалист подчеркнул, что для этого необходимо конкретное позиционирование, а не за всё хорошее против всего плохого – как в "Голосе" сейчас. Больше подробностей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, у кого из кандидатов на пост мэра Харькова сейчас больше всего шансов на победу.

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