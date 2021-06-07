logo
Русский Українська

BTC/USD

36106.86

ETH/USD

2790.20

LTC/USD

178.42

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика рада Притула ушел из партии "Голос"
commentss НОВОСТИ Все новости

Притула ушел из партии "Голос"

Телеведущий отметил, что из политики он уходить не собирается

сегодня, 10:36
Автор:

Елизавета Черных

Бывший кандидат на должность столичного мэра от партии "Голос", телеведущий и шоумен Сергей Притула заявил о том, что покидает партию "Голос". Сообщение о выходе он разместил на официальной странице в Facebook. 

Притула ушел из партии "Голос"

Сергей Притула - фото из открытых источников

"По состоянию на 7 июня 2021 года я объявляю о своем выходе из партии "Голос". Подчеркиваю, что я не ухожу из политики. Я ухожу из партии, которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от наших начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата", — написал Притула. 

Он отметил, что "до последнего верил в возможность цивилизованного диалога и "реанимации" партии, за которую на парламентских выборах отдали свои голоса более 850 тысяч украинцев", однако, по его словам, диалог так и не состоялся. 

Сергей Притула также подчеркнул, что будет информировать о своих последующих планах в сфере политики на собственных официальных ресурсах.  

Напомним, недавно Сергей Притула заявлял, что руководство партии "Голос", членом которой он являлся, следует менять. По его словам, действиями нардепа Киры Рудик, которая возглавляет партию, недовольны люди в парламентской фракции, в регионах и остальные члены команды "Голоса". Эксперты рассказали порталу "Комментарии", о чем свидетельствовали такие заявления Притулы. 

В материале нашего издания также можно прочитать, что чем ближе к осенним выборам в Харькове, тем больше накаляются страсти вокруг главного кресла в местном горсовете. Накануне во многих украинских СМИ была опубликована информация о новом вероятном кандидате в мэры Харькова. Источники сообщают, что свои силы в предвыборной гонке может продемонстрировать телеведущий Сергей Притула.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/serhiyprytula/posts/336623697822237
Теги:
comments

Обусуждения

фенікс

сегодня, 09:49

Як можна залишитись в тому, в чому ти не був ?

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ