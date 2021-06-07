Притула ушел из партии "Голос"

Бывший кандидат на должность столичного мэра от партии "Голос", телеведущий и шоумен Сергей Притула заявил о том, что покидает партию "Голос". Сообщение о выходе он разместил на официальной странице в Facebook.

Сергей Притула - фото из открытых источников

"По состоянию на 7 июня 2021 года я объявляю о своем выходе из партии "Голос". Подчеркиваю, что я не ухожу из политики. Я ухожу из партии, которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от наших начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата", — написал Притула.

Он отметил, что "до последнего верил в возможность цивилизованного диалога и "реанимации" партии, за которую на парламентских выборах отдали свои голоса более 850 тысяч украинцев", однако, по его словам, диалог так и не состоялся.

Сергей Притула также подчеркнул, что будет информировать о своих последующих планах в сфере политики на собственных официальных ресурсах.

Напомним, недавно Сергей Притула заявлял, что руководство партии "Голос", членом которой он являлся, следует менять. По его словам, действиями нардепа Киры Рудик, которая возглавляет партию, недовольны люди в парламентской фракции, в регионах и остальные члены команды "Голоса". Эксперты рассказали порталу "Комментарии", о чем свидетельствовали такие заявления Притулы.

В материале нашего издания также можно прочитать, что чем ближе к осенним выборам в Харькове, тем больше накаляются страсти вокруг главного кресла в местном горсовете. Накануне во многих украинских СМИ была опубликована информация о новом вероятном кандидате в мэры Харькова. Источники сообщают, что свои силы в предвыборной гонке может продемонстрировать телеведущий Сергей Притула.









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