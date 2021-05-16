Притула завесил Харьков своими билбордами: что происходит и почему

В Харькове появились билборды "Нам здесь жить" с ликом шоумена Сергея Притула, который якобы борется за лидерство в партии "Голос" планирует выдвигаться на пост мэра Харькова от объединения демократических сил Украины.

Бигборд с Притулой. Фото: t.me/maksnazar

Что происходит и почему? Кто-то кого-то подставляет? Или Притула, действительно, двинет в мэры Харькова, чтобы оттянуть голоса у кого-то из реальных кандидатов? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Политтехнолог, политический консультант Анне Быкова подчеркивает, что еще до назначения выборов в Харькове (а их назначили в апреле — на 30 октября текущего года), вскоре после смерти бывшего мэра Геннадия Кернеса, было понятно, что самыми топовыми претендентами на этот пост являются и.о. мэра Харькова – Игорь Терехов, а также бывший мэр – Михаил Добкин.

"Оба имеют определенный рейтинг, за каждым стоит определенная группа влияния. Все социологические замеры показывают, что именно эта пара — ключевые претенденты на победу. Соответственно, все остальные — априори борются за третье и прочие места или оттягивают голоса, — подчеркивает Анне Быкова. — При этом и Терехов, и Добкин гипотетически могут задействовать админресурс, что также кардинальным образом в украинских реалиях влияет на исход выборов. Что касается Притулы, нужно принимать во внимание его колоссальный антирейтинг — помимо собственно рейтинга, довольно невысокого. Он явно технический кандидат, выставленный против одного из ключевых игроков".

Также политтехнолог не исключает, что мы видим попытки политсил, косвенно или явно поддерживающих "Слугу народа", впечатывать в голову избирателя лекало, что артист может быть политиком.

Политический эксперт Александр Савченко считает, что попытки представить Притулу как вероятного кандидата в мэры Харькова – это разборки внутри праворадикального крыла.

"Таким образом пытаются произвести внутреннюю торговлю внутри партий "Голос", "Европейская солидарность" и других, которые играют на праворадикальном поле. Та же Светличная (экс-глава Харьковской ОГА, сейчас – нардеп – прим. ред.), которая, скорее всего, будет выдвигаться, в свое время являлась доверенным лицом Порошенко", — напоминает эксперт.

Он подчеркивает, что Притула – неприемлем для Харькова, никак с ним не связан, его позиции не находят и не найдут поддержку среди жителей первой столицы Украины.

"Именно поэтому игры с его возможным выдвижением – это "внутренняя кухня" праворадикалов. Одна группа показывает другой, что если не будет каких-то уступок (финансовых, политических и т.д.), то могут двинуть Притулу, что точно оттянет голоса у той же Светличной. При этом решение о выдвижении еще не принято, это пока – пристрелка. Но абсолютно понятно, что у явных фаворитов – Терехова и Добкина – Притула голоса не оттянет. Среди их электората нет сторонников праворадикального толка. Так что Притула играет на поле Светличной, Райнина и т.д. Против всего, что ассоциировано с Порошенко. И цель всего этого — расслоить именно праворадикальное крыло. Без шансов на успех на собственно выборах", — резюмирует Александр Савченко.

Как сообщали ранее чем ближе к осенним выборам в Харькове, тем все больше накаляются страсти вокруг главного кресла в местном горсовете. 30 апреля во многих украинских СМИ прошла информация о новом вероятном кандидате в мэры Харькова. Как сообщается в Telegram-канале "Карточный офис", свои силы в предвыборной гонке может продемонстрировать телеведущий Сергей Притула.

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