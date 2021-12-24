Подготовка к аресту Порошенко: чего на самом деле добивается власть

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Кравцев Сергей
Ряд украинских СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Печерский райсуд Киева дал согласие на задержание пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность", нардепа Петра Порошенко по подозрению в "госизмене". Эксперты проанализировали происходящее для издания "Комментарии".
Петр Порошенко. Фото: Украинская правда
По мнению политолога Владимира Цыбулько, власти рассчитывают, что расслабленные на праздники украинцы не будут иметь особого желания протестовать в случае задержания Порошенко, который на данный момент находится за границей.
Владимир Цыбулько напоминает, что пятый президент анонсировал весь свой маршрут передвижения за границей.
Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак считает, что мы видим предполагаемый сценарий, имеющий несколько целей.
Во-первых, добиться невозвращения Порошенко в Украину.
Во-вторых, продолжает Олег Постернак, активность правоохранительных органов в отношении Порошенко может быть связана с необходимостью отвлечь его и общество делом о госизмене от вероятной протестной волны по другому поводу. А такая волна, считает политтехнолог, могла быть инспирирована в результате попытки власти Зеленского двигаться дальше в направлении согласованных и одобренных Порошенко Минских соглашений.
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