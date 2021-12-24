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Подготовка к аресту Порошенко: чего на самом деле добивается власть

Впоследствии дело против пятого президента может прибавить ему электоральных балов

сегодня, 16:55
Автор:

Кравцев Сергей
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Ряд украинских СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Печерский райсуд Киева дал согласие на задержание пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность", нардепа Петра Порошенко по подозрению в "госизмене". Эксперты проанализировали происходящее для издания "Комментарии".

Подготовка к аресту Порошенко: чего на самом деле добивается власть

Петр Порошенко. Фото: Украинская правда

Выпад против Порошенко заставляет большое количество игроков именно в нем увидеть реальную альтернативу Зеленскому

По мнению политолога Владимира Цыбулько, власти рассчитывают, что расслабленные на праздники украинцы не будут иметь особого желания протестовать в случае задержания Порошенко, который на данный момент находится за границей.

"Но они ошибаются, – уверен эксперт. – Тем более, что не только судьба Порошенко выступит триггером протестов. По целому ряду эпизодов именно власть Зеленского выступает союзником агрессора. И это уже читается всеми политически активными игроками. Самое главное, что выпад против Порошенко заставляет большое количество игроков именно в нем увидеть реальную альтернативу Зеленскому".

Владимир Цыбулько напоминает, что пятый президент анонсировал весь свой маршрут передвижения за границей.

"Поэтому весь цирк недельной давности перед его автомобилем с попыткой вручить повестку (хотя в ГБР знают, что Порошенко – лицо, находящееся под государственной охраной), это явная политтехнология. Действия Зеленского в дальнейшем, включая это судебное решение, только взбодрят Порошенко, – уверен политолог. – Он умеет поймать противника на противоходе, а этим судебным решением Зеленский перешел в разряд противников. Для Порошенко вопрос возвращения/не возвращения даже не стоит. Он лидер оппозиции – и его место в парламенте. А вот где по возвращению пятого президента будут его противники – еще не известно!".

Делом о госизмене Порошенко могут отвлекать общество от вероятной протестной волны по другому поводу

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак считает, что мы видим предполагаемый сценарий, имеющий несколько целей.

Во-первых, добиться невозвращения Порошенко в Украину.

"Учитывая естественную хитрость и расчетливость пятого президента, он конечно же вернется, – уверен эксперт. – В противном случае ситуация будет выставлена так, что он испугался и решил обезопасить себя".

Во-вторых, продолжает Олег Постернак, активность правоохранительных органов в отношении Порошенко может быть связана с необходимостью отвлечь его и общество делом о госизмене от вероятной протестной волны по другому поводу. А такая волна, считает политтехнолог, могла быть инспирирована в результате попытки власти Зеленского двигаться дальше в направлении согласованных и одобренных Порошенко Минских соглашений.

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Источник: https://comments.ua/
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