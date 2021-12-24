Подготовка к аресту Порошенко: чего на самом деле добивается власть

Ряд украинских СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Печерский райсуд Киева дал согласие на задержание пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность", нардепа Петра Порошенко по подозрению в "госизмене". Эксперты проанализировали происходящее для издания "Комментарии".

Петр Порошенко. Фото: Украинская правда

Выпад против Порошенко заставляет большое количество игроков именно в нем увидеть реальную альтернативу Зеленскому

По мнению политолога Владимира Цыбулько, власти рассчитывают, что расслабленные на праздники украинцы не будут иметь особого желания протестовать в случае задержания Порошенко, который на данный момент находится за границей.

"Но они ошибаются, – уверен эксперт. – Тем более, что не только судьба Порошенко выступит триггером протестов. По целому ряду эпизодов именно власть Зеленского выступает союзником агрессора. И это уже читается всеми политически активными игроками. Самое главное, что выпад против Порошенко заставляет большое количество игроков именно в нем увидеть реальную альтернативу Зеленскому".

Владимир Цыбулько напоминает, что пятый президент анонсировал весь свой маршрут передвижения за границей.

"Поэтому весь цирк недельной давности перед его автомобилем с попыткой вручить повестку (хотя в ГБР знают, что Порошенко – лицо, находящееся под государственной охраной), это явная политтехнология. Действия Зеленского в дальнейшем, включая это судебное решение, только взбодрят Порошенко, – уверен политолог. – Он умеет поймать противника на противоходе, а этим судебным решением Зеленский перешел в разряд противников. Для Порошенко вопрос возвращения/не возвращения даже не стоит. Он лидер оппозиции – и его место в парламенте. А вот где по возвращению пятого президента будут его противники – еще не известно!".

Делом о госизмене Порошенко могут отвлекать общество от вероятной протестной волны по другому поводу

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак считает, что мы видим предполагаемый сценарий, имеющий несколько целей.

Во-первых, добиться невозвращения Порошенко в Украину.

"Учитывая естественную хитрость и расчетливость пятого президента, он конечно же вернется, – уверен эксперт. – В противном случае ситуация будет выставлена так, что он испугался и решил обезопасить себя".

Во-вторых, продолжает Олег Постернак, активность правоохранительных органов в отношении Порошенко может быть связана с необходимостью отвлечь его и общество делом о госизмене от вероятной протестной волны по другому поводу. А такая волна, считает политтехнолог, могла быть инспирирована в результате попытки власти Зеленского двигаться дальше в направлении согласованных и одобренных Порошенко Минских соглашений.

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