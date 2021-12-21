Петр Порошенко объяснил, когда вернется в Украину

Петр Порошенко прокомментировал свое пребывание в Европе и объяснил, почему он уехал за границу и когда вернется. Напомним, что 20 декабря Государственное бюро расследований объявило, что сообщило о подозрении Петру Порошенко. Видео-ответ политик записал в Facebook.



Политик ответил на объявление о подозрении, фото из открытых источников

"Вчера, сегодня и завтра мы работаем в Варшаве. Здесь проводим многочисленные встречи с польским и европейскими политиками, чтобы сформировать коалицию в поддержку Украины", — подчеркнул пятый президент.

По его словам, сейчас весь мир и вся Украина должны объединиться против Путина. Порошенко описал ситуацию в украинском государстве, сказав, что там "происходят удивительные вещи" и подчеркнул, что вернется домой в первой половине января. Кроме того, политик добавил, что сейчас пора думать о государстве, а не о собственных рейтингах.

"Мы еще пообщаемся о государственной измене и о финансировании терроризма", — добавил политик.

Объявление подозрения в государственной измене, содействии и финансировании террористических организаций – это пересечение "красных линий", убежден Порошенко.

Как сообщал портал "Комментарии", в Государственном бюро расследований подтвердили, что при взаимодействии с СБУ и под процессуальным руководством Офиса генпрокурора расследуют уголовное производство по организации преступной схемы снабжения угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" Украины на общую сумму 5 млрд. гривен. Напомним, что подозрение Петру Порошенко было отправлено по месту жительства, регистрации и работы, поскольку он находится за пределами Украины.









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