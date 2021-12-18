Очередное подозрение: у Зеленского предпринимают еще одну попытку «загнать» Порошенко

Пятому президенту Украины, лидеру "Европейской солидарности", народному депутату Петру Порошенко пытались в пятницу, 17 декабря, вручить повестку о вызове. Однако он проигнорировал следователей. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР), уточнив, что речь идет о расследовании преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР". Уже известно, что Порошенко отбыл за границу. Как могут далее развиваться события? Удастся ли команде Зеленского "загнать" Порошенко – или это всё игра на публику? В этом разбирались в интервью изданию "Комментарии" наши эксперты.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Эта ситуация просто говорит об обострении борьбы за власть, и может ничем не закончиться

Адвокат, кандидат юридических наук Сергей Войченко напоминает, что вся страна весной 2020 года уже наблюдала за шоу "слови Порошенко".

"Мы были свидетелями попыток избрать меру пресечения, судебные заседания, митинги и так далее. Тогда назывались разные цифры уголовных производств — и 20, и 24, и 28. Закончилось все одним большим пшиком. В общем, можно долго смотреть на то, как бежит вода, горит огонь и ГБР расследует уголовные производства касательно Порошенко", – отмечает Сергей Войченко.

По его мнению, как будут развиваться события далее, зависит от того, остались ли в правоохранительных органах профессионалы, которые могут довести дело до конца – и доказать вину Порошенко, если таковая есть.

"Есть видео-доказательства попытки вручения ему повестки и того, что он сознательно избегает этого. То есть, злостно уклоняется от явки к следователю. Если ситуация повторится, думаю, как и в прошлом году, ГБР может обратиться в суд с целью привода Порошенко (как свидетеля или подозреваемого) и огласить его в розыск. Но в данный момент, как мне кажется, эта ситуация просто говорит об обострении борьбы за власть, и может ничем не закончиться", – резюмирует Сергей Войченко.

Общество наблюдает очередную попытку власти отвлечь внимание от провалов своих министров в подготовке к отопительному сезону

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых считает, что мы видим попытку власти отвлечь внимание от провалов своих министров в подготовке к отопительному сезону с помощью уже стандартного шоу (в данном случае очередной попытки вручить повестку Порошенко).

"Вряд ли это принесет Банковой какие-то плоды, – говорит Олег Вострых. – Цены на коммунальные услуги будут расти, стоит ожидать отключений света и проблем с отоплением. Поэтому, шоу и перекладывание ответственности за свои промахи через 2,5 года правления, уже не сработают в той мере, как хотелось бы Офису президента".

Тем более, поясняет эксперт, международная поддержка президента Зеленского оставляет желать лучшего, тогда как у Порошенко достаточно сильное лобби на Западе – и оно не оставит ситуацию без внимания.

То, что предъявляют Порошенко не устоит в судах, если дойдет до соответствующего разбирательства

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвокат Михаил Дяденко признался:

"У меня есть сомнения, что с тем развалом правоохранительной системы, системы органов прокуратуры, который мы сейчас наблюдаем, Порошенко будет подготовлено надлежащее подозрение, подкрепленное соответствующими доказательствами. Скорее всего, то, что ему предъявляют (и предъявляют, возможно, вполне справедливо), не устоит в судах, если дойдет до соответствующего разбирательства".

Но сам факт побега Порошенко от тех, кто пришел вручать повестку, говорит, по мнению эксперта, о многом.

"Для политика западного образца его побег от органов правопорядка, пытающихся вручить ему повестку, означал бы политическая смерть, – уверен Михаил Дяденко. – Думаю, действующей власти, ГБР, достаточно пытаться снова и снова вручать подозрения Порошенко в самых неудобных для него местах. Чтобы он и дальше убегал от правоохранителей, показывая, насколько боится обвинения, боится справедливого суда. Хоть, подчеркиваю, я сомневаюсь, что соответствующие доказательства надлежащим образом будут собраны. Прокуратура в Украине, увы, находится в весьма плачевном состоянии".

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