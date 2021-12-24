Пятому президенту грозит до 15 лет тюрьмы: Печерский суд дал согласие на арест

Журналистам стало известно о том, что замгенпрокурора Алексей Симоненко поставил свою подпись под ходатайством об аресте пятого президента Украины, лидера партии "ЕС" Петра Порошенко. Нардеп может оказаться на свободе, если за него внесут залог в 1 миллиард гривен. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Как передает портал "Комментарии", данная информация стала известна изданию "Главком", где ссылаются на свои источники, которые близки к Офису Генпрокурора.

Печерский райсуд. Фото: из открытых источников

Собеседники, которые и озвучили изданию инсайдерскую информацию, уверяют, что Порошенко назначили залог в 1 млрд грн.

Печерский райсуд Киева дал "зеленый свет" на взятие под стражу Петра Порошенко, такую информацию представили "Украинские новости", опять же, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

Ранее защита Петра Порошенко сообщила, что первым делом может состояться заседание СНБО, на котором может быть поднят вопрос о том, чтобы наложить арест на все активы, которыми на сегодняшний день владеет Порошенко. Адвокат Илья Новиков объяснил, что не случайно в статьи о подозрении Порошенко появилась стать о финансировании терроризма. Лиц, которых подозревают в таком преступлении могут лишить активов, как это уже происходило не единожды. Решение может быть принято на заседании СНБО в любое время. У Порошенко прогнозируют, что решение по санкциях появится спустя 2-3 недели.

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