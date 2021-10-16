План обороны Украины и новые санкции: эксперты подвели итоги заседания СНБО

В пятницу, 15 октября, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны. По его итогам был одобрен план обороны Украины, стратегии информационной безопасности, биобезопасности и биологической защиты, в также введены санкции против некоторых физических и юридических лиц за выборы в Госдуму РФ в Крыму и ОРДЛО.

СНБО. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" итоги заседания СНБО.

Главное решение от 15 октября – принятие плана обороны

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что основная особенность прошедшего заседания – не санкции, а решения, которые отвечают сути СНБО (а это – координирующий орган в сфере обороны и национальной безопасности).

"Главное решение от 15 октября – принятие плана обороны. Естественно, это секретный документ, его нельзя разглашать. Но это сигнал, прежде всего, России, что мы понимаем угрозы, которые существуют, и готовимся к отражению возможного нападения, – поясняет эксперт. – Акцент уже не на санкциях, а на принятии решений, которые касаются обороны и нацбезопасности".

Санкционный вопрос тоже рассматривался – как реакция на привлечение жителей Украины с оккупированных территорий к выборам в российскую Госдуму в сентябре.

"Санкции касались российских граждан и тех, кто осуществлял подготовку и проведение этих выборов на оккупированных территориях. Это, скорее, техническое решение, нежели такое, какое будет влиять на внутреннюю украинскую политику", – говорит Владимир Фесенко.

Он также обращает внимание, что во время брифинга секретаря СНБО Данилова прозвучал намек, что могут быть последствия расширения дела Медведчука (о госизмене), в дело Медведчука-Порошенко.

"Это ожидалось, особой сенсации нет. Важно, что рассмотрение уголовных дел, касающихся госизмены, будет контролироваться СНБО. Так что и главе СБУ Баканову, и генпрокурору Венедиктовой нельзя расслабляться. Им нужно будет показывать результаты по делам, которые касаются государственной измены, – отмечает Владимир Фесенко. – Подчеркну – это заседание показало, что СНБО будет в большей степени выступать координирующим органом, а не просто карающим в виде инструмента санкций".

СНБО стоило бы рационализировать свое управленческое поведение, больше обращая внимание на проблемы, которые поддаются решению здесь и сейчас

Социолог, профессор социологии Павел Кутуев отмечает, что СНБО, сосредотачивая в себе основные инструменты исполнительной власти, стал малым наркомом или политбюро в нынешних условиях.

"Раз это случилось де-факто, было бы полезно действовать максимально рационально и эффективно (сейчас мы не оцениваем, как это отвечает законодательству и духу Конституции Украины). Время от времени СНБО принимаются здравые, полезные решения. Как та же принятая еще весной стратегия человеческого развития. Вот только решения эти очень быстро забываются, не подкрепляясь соответствующими указами и законодательными инициативами, – подчеркивает эксперт. – Если говорить о последнем заседании, у всех на слуху – план обороны Украины. Касательно которого есть много вопросов. Страна пребывает в войне. И что, у нас не было ранее плана? Выглядит, будто здесь присутствуют элементы пиара и попытки шестого президента конкурировать с воинственностью и статусом в глазах патриотов, который имел пятый президент".

Такие стратегии, планы разрабатываются компетентными ответственными администраторами – спокойно, вдумчиво и рационально. Как делал Аваков в бытность министром МВД, поясняет Павел Кутуев.

"К обороне нужно готовиться. Бесспорно. Но не кричать об этом на каждом углу, – акцентирует он. – Какие-то насущные вопросы, как тот же, связанный с биологической безопасностью (в свете пандемии коронавируса), затмеваются пиаром. Так что СНБО стоило бы рационализировать свое управленческое поведение, больше обращая внимание на проблемы, которые поддаются решению здесь и сейчас".

Что касается вопросов военных – факт российской агрессии, не просто гибридной, но возможной полноценной войны, никто не отрицает. Это реалия, с которой мы должны работать. Но делать это вдумчиво и эффективно, а не при помощи громких заявлений, уверен социолог. Он напоминает, что в истории было много заявлений о непреодолимой обороне. Но далеко не всегда они соответствовали реалиям. Обороноспособность нужно укреплять в повседневном режиме. Не словами, а конкретными делами.

"У многих вызвало недоумение, что на СНБО не был поднят горячий вопрос подготовки к отопительному сезону и тарифов. Так выглядит, что холода традиционно застали наши власти врасплох. Нет нужного количества запасов, не продумана тарифная политика. На это накладывается глобальная конъюнктура – рекордное подорожание газа при его дефиците, а также дефицит угля. Похоже, что украинские власти (не готовые традиционно к отопительному сезону, а тем более к глобальному такому кризису) и рады были бы предложить какое-то простое, громкое, привлекательно звучащее для избирателей решение, но не могут даже найти ответ в духе комедийного скетча (которые мы часто в последнее время слышим). И, наверное, отсюда эта растерянность, – поясняет Павел Кутуев. – Думаю, будет продолжаться поиск ответа на вызов. Но, боюсь, что ответ этот будет в духе комедийного жанра, а не эффективной государственной политики".

Ранее эксперт рассказал, с чем связана спешка Банковой в выходной день проводить заседание СНБО.





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