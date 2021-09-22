Верховная Рада признала незаконными выборы в российскую Госдуму: все ли правильно сделали нардепы

Верховная Рада Украины 322-мя голосам признала выборы в Государственную думу Российской Федерации незаконными. Соответственно – нелегитимным и ее новый созыв. Какие могут быть последствия у этого решения? Всё ли правильно сделали нардепы? Был ли иной выход? На эти вопросы постаралась ответить эксперты изданию "Комментарии-Украина". Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний отмечает, что Верховная Рада приняла решение не признавать выборы в Госдуму РФ легитимными, мотивируя это аннексией Крыма и паспортизацией российскими захватчиками населения Луганской и Донецкой областей.

Рада (фото из открытых источников)





"В результате этого решения контакты российских парламентариев с любыми официальными органами Украины станут невозможными, – поясняет эксперт. – Это решение является ответом украинского парламента на внешнюю политику РФ. Тем более, что никаких последствий это не несет. Разве что ограничит желание парламентариев вроде Виктора Медведчука прикрывать свои визиты в Кремль "наладкой контактов парламентариев двух стран". Свои дела с Москвой он пытался освятить и легитимизировать с помощью встреч с привлечением парламентариев Франции и Германии. Такой себе парламентский нормандский формат. Конечно, такие контакты не вызывали никакой заинтересованности ни у кого, кроме самого Медведчука и его приспешников и Госдумы".





По мнению Юрия Подорожнего, это решение ВР имеет характер внешнеполитический. И правительство, которое будет поднимать вопрос паспортизации украинских граждан на оккупированной территории, получит достаточно веское основание в защиту своей позиции.

"В этом контексте парламент принял единственно верное решение, к тому же конституционным большинством, – подчеркивает эксперт. – Это также отражает и общественные настроения в данном вопросе".





Юрий Подорожний обращает внимание, что российская пропагандистская машина пытается представить получения российских паспортов на оккупированных территориях своей победой.





"Однако, рапортуя о значительном количестве полученных, часто вынужденно, паспортов РФ, оккупанты умалчивают, что новоиспеченные "граждане" не спешили на подвоз к избирательным участкам (который, кстати, является большим нарушением избирательного законодательства и страны-агрессора). Так что пропагандистский шар, который раздувают в России, оказался на практике пшиком. Как и якобы единодушная поддержка РФ жителями на оккупированной территории", – резюмирует эксперт.





Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что никаких особых последствий этот шаг иметь не будет. Разве что для тех, кого установят как соучастников процесса организации этих выборов на оккупированных территориях.





"Их внесут в санкционные списки, – поясняет Максим Яли. – В остальном Украина действует в том же ключе, как и во время прошлых выборов. Естественно, наша страна обязана была реагировать и не признавать результаты российских выборов, учитывая, что они проходили на оккупированных территориях. Это противоречит украинскому законодательству. Других вариантов у украинского руководства в принципе не было".





Эксперт напоминает, что США и ЕС уже также заявили о непризнании выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях. И здесь, по его мнению, также нет сюрпризов.



"По опыту предыдущих выборов можно прогнозировать отсутствие каких-либо серьезных последствий для двусторонних украино-российских отношений, которые и так фактически заморожены. На процесс консультаций в ТКГ или Нормандском формате это также не отразится", – отмечает Максим Яли.





Ранее портал "Комментарии" проанализировал эффективность от решений СНБО относительно санкций за выборы в Госдуму на Донбассе и Крыму.





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