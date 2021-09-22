Верховная Рада признала незаконными выборы в российскую Госдуму: все ли правильно сделали нардепы

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Ольга Чародий
Верховная Рада Украины 322-мя голосам признала выборы в Государственную думу Российской Федерации незаконными. Соответственно – нелегитимным и ее новый созыв. Какие могут быть последствия у этого решения? Всё ли правильно сделали нардепы? Был ли иной выход? На эти вопросы постаралась ответить эксперты изданию "Комментарии-Украина". Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний отмечает, что Верховная Рада приняла решение не признавать выборы в Госдуму РФ легитимными, мотивируя это аннексией Крыма и паспортизацией российскими захватчиками населения Луганской и Донецкой областей.
Рада (фото из открытых источников)
По мнению Юрия Подорожнего, это решение ВР имеет характер внешнеполитический. И правительство, которое будет поднимать вопрос паспортизации украинских граждан на оккупированной территории, получит достаточно веское основание в защиту своей позиции.
"В этом контексте парламент принял единственно верное решение, к тому же конституционным большинством, – подчеркивает эксперт. – Это также отражает и общественные настроения в данном вопросе".
Юрий Подорожний обращает внимание, что российская пропагандистская машина пытается представить получения российских паспортов на оккупированных территориях своей победой.
"Однако, рапортуя о значительном количестве полученных, часто вынужденно, паспортов РФ, оккупанты умалчивают, что новоиспеченные "граждане" не спешили на подвоз к избирательным участкам (который, кстати, является большим нарушением избирательного законодательства и страны-агрессора). Так что пропагандистский шар, который раздувают в России, оказался на практике пшиком. Как и якобы единодушная поддержка РФ жителями на оккупированной территории", – резюмирует эксперт.
Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что никаких особых последствий этот шаг иметь не будет. Разве что для тех, кого установят как соучастников процесса организации этих выборов на оккупированных территориях.
Эксперт напоминает, что США и ЕС уже также заявили о непризнании выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях. И здесь, по его мнению, также нет сюрпризов.
"По опыту предыдущих выборов можно прогнозировать отсутствие каких-либо серьезных последствий для двусторонних украино-российских отношений, которые и так фактически заморожены. На процесс консультаций в ТКГ или Нормандском формате это также не отразится", – отмечает Максим Яли.
Ранее портал "Комментарии" проанализировал эффективность от решений СНБО относительно санкций за выборы в Госдуму на Донбассе и Крыму.
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