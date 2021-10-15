Эксперт рассказал, с чем связана спешка Банковой в выходной день проводить заседание СНБО

Казалось бы, уже традиционно в пятницу президент Владимир Зеленский созывает СНБО. Вот только сегодня СНБО пройдет не в обычный, а выходной день. Политолог Алексей Голобуцкий считает, что такая спешка Банковой связана с большими проблемами, о которых власть пока что публично не говорит, но вопросов становится все больше. Как информирует издание "Комментарии", об этом Алексей Голобуцкий пишет у себя в Facebook.

СНБО. Фото из открытых источников

"Зеленский сегодня, в выходной, созывает СНБО – вероятно, из-за чрезвычайной ситуации в энергетике: газ очень дорогой и неизвестно, хватит ли его, уголь в дефиците, цены выше 200 долларов и на электростанциях его осталось буквально на несколько дней, где покупать – неизвестно", – отметил политолог.

Алексей Голобуцкий добавляет, некоторые источники предполагают, что сложившаяся ситуация станет причиной не так "ввести чрезвычайные меры для облегчения ситуации", как просто переделить рынки в пользу приближенных к Банковой людей. И именно это планируют обсуждать сегодня: кого, сколько и как.

"Итог: не будет ни газа, ни электричества, ни тепла, ни цен. Эта зима будет очень темной и холодной. Остается лишь держаться", – отметил политолог.

Заседание СНБО запланировано на 16.00 по киевскому времени. Состояться оно должно в Офисе президента. Интересно оно еще и тем, придет ли сегодня на Банковую бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, указ о выводе которого из состава СНБО на сайте президента пока так и не появился.

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