Эксперт рассказал, с чем связана спешка Банковой в выходной день проводить заседание СНБО

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Кравцев Сергей
Казалось бы, уже традиционно в пятницу президент Владимир Зеленский созывает СНБО. Вот только сегодня СНБО пройдет не в обычный, а выходной день. Политолог Алексей Голобуцкий считает, что такая спешка Банковой связана с большими проблемами, о которых власть пока что публично не говорит, но вопросов становится все больше. Как информирует издание "Комментарии", об этом Алексей Голобуцкий пишет у себя в Facebook.
СНБО. Фото из открытых источников
Алексей Голобуцкий добавляет, некоторые источники предполагают, что сложившаяся ситуация станет причиной не так "ввести чрезвычайные меры для облегчения ситуации", как просто переделить рынки в пользу приближенных к Банковой людей. И именно это планируют обсуждать сегодня: кого, сколько и как.
Заседание СНБО запланировано на 16.00 по киевскому времени. Состояться оно должно в Офисе президента. Интересно оно еще и тем, придет ли сегодня на Банковую бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, указ о выводе которого из состава СНБО на сайте президента пока так и не появился.
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